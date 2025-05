Die USA schlagen WM-Co-Gastgeber Schweden in Stockholm mit 6:2 und stehen im Final.

Entscheidend sind ein dominanter Auftakt und anschliessende Effizienz.

Finalgegner der USA ist die Schweiz oder Dänemark.

1960 standen die USA letztmals im WM-Final. Damals gewannen die Amerikaner das olympische Turnier, das gleichzeitig als WM zählte, gegen Kanada. 65 Jahre später ist es wieder soweit: Am Sonntag treten die US-Boys in Stockholm zum Endspiel an, nachdem sie im Halbfinal in der Avicii Arena den Titelträumen von Gastgeber Schweden ein Ende setzten.

Starker Start der USA

Die USA starteten hoch konzentriert in den Halbfinal und hatten von Beginn weg gegen etwas desorientierte Schweden ein Chancenplus. Nashvilles Brady Skjei (7.) und Anaheims Cutter Gauthier (18.) sorgten für einen Zweitore-Vorsprung zur ersten Pause.

Schwedens Coach Sam Hallam schien daraufhin in Sachen Einstellung die richtigen Worte gefunden zu haben, denn das Dreikronenteam kam furios aus der Garderobe – aber bei der Chancenverwertung haperte es. Entgegen dem Spielverlauf trafen erneut die Amerikaner. Dank Conor Garland (32.) und Mikey Eyssimont (38.) lag das Team von Coach Ryan Warsofsky nach 40 Minuten (vermeintlich) entscheidend mit 4:0 vorne.

4 Minuten Hoffnung nach Aufbäumen

Hallam brachte für das Schlussdrittel Keeper Samuel Ersson für Jacob Markström. Und vorne gab es plötzlich Hoffnung: Willam Nylander und Elias Lindholm verkürzten binnen 41 Sekunden auf 2:4 (47./48.). Das Publikum peitschte das Heimteam nach vorne, doch dieses lief in einen Konter. Jackson LaCombe sorgte mit einem trockenen Abschluss für die Entscheidung (52.).

Shane Pinto krönte einen tollen Nachmittag (Assists bei den ersten beiden Toren) mit einem Empty-Netter zum 6:2-Endstand. Im Tor der Amerikaner stand Jeremy Swayman, der Schweiz-Amerikaner Joey Daccord musste sich mit der Backup-Rolle zufrieden geben.

Im Final treffen die USA auf den Sieger des 2. Halbfinals zwischen der Schweiz und Dänemark. Schweden kann höchstens noch Bronze gewinnen.

Resultate