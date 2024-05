Am Samstag gegen Dänemark liegt für die Nati an der WM das Viertelfinal-Ticket bereit. Fischer arbeitet noch an Feinjustierungen.

Mit 11 von 12 möglichen Punkten aus den ersten 4 Spielen hat sich die Schweiz an der WM in Prag in eine formidable Position gebracht. Die Ausgangslage vor dem Samstagmittag-Spiel ist klar: Gewinnt die Nati auch gegen Dänemark, – egal ob nach 60 Minuten oder Zusatzschlaufe – ist das Viertelfinal-Ticket vorzeitig gelöst.

Ausgeruht in strenges Wochenende

Diese Chance will die Schweiz unbedingt packen, zumal mit Kanada und Finnland zum Abschluss der Vorrunde noch zwei grosse Brocken warten. Während sich die Dänen am Freitagnachmittag noch mit den Briten duellierten, dürfte die Nati nach zwei spielfreien Tagen ausgeruht sein.

Am Donnerstag gab Trainer Patrick Fischer seinen Schützlingen komplett frei, am Freitag absolvierte die Schweiz am Vormittag ein Training in der kleineren Halle unmittelbar neben der grossen Arena.

Auf dem Eis erschienen alle drei Goalies und sämtliche Feldspieler, auch Gaëtan Haas, der sich im Startspiel gegen Norwegen verletzt hatte und zuletzt angeschlagen fehlte. Lässt Fischer gegen die Dänen so spielen wie im Training, dürfen sich die Schweizer Fans auf einen neu zusammengestellten Parade-Sturm freuen.

Mögliches SUI-Lineup gegen DEN Box aufklappen Box zuklappen Berra --- Josi – Glauser Siegenthaler – Kukan Loeffel – Marti Jung – Ambühl (13. Stürmer) --- Fiala – Hischier – Niederreiter Andrighetto – Jäger – Kurashev Herzog – Senteler – Simion Scherwey – Thürkauf – Bertschy

Gesucht: Mehr Effektivität bei 5-vs.-5

Neben Kevin Fiala und Nico Hischier stürmte Nino Niederreiter, der zuvor mit Sven Andrighetto und Ken Jäger eine Formation gebildet hatte. Es wäre das erste Mal an dieser WM, dass Fischer seine zumindest auf dem Papier besten Offensivkräfte in einer Sturmlinie bündelt.

Dies dürfte auch dem Umstand geschuldet sein, dass die Schweiz bei 5-gegen-5 bisher noch nicht restlos überzeugen konnte und die Harmonie in den bisher getesteten Formationen nicht immer stimmte. Die Hälfte der 16 Turnier-Treffer gelangen der Nati im Powerplay, das – angekurbelt von Roman Josi – bis anhin extrem gut funktionierte.

Noch nicht in die Karten blicken liess sich Fischer in der Goalie-Frage. Sowohl Leonardo Genoni als auch Reto Berra und Akira Schmid wurden im bisherigen Turnierverlauf bereits von Beginn an eingesetzt, Genoni als einziger zweimal. Die beiden Spiele am Wochenende gegen Dänemark und Kanada sollten Aufschluss über die Goalie-Hierarchie der Nati geben.