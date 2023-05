Final an der Eishockey-WM

Kanada gewinnt den Final der Eishockey-WM in Tampere (FIN) gegen Deutschland mit 5:2.

Die Nordamerikaner liegen zweimal zurück, drehen die Partie aber im Schlussdrittel.

Für die «Ahornblätter» ist es der 28. WM-Titel – Rekord!

Lettland gewinnt das Spiel um Platz 3 gegen die USA mit 4:3 nach Verlängerung und holt erstmals eine WM-Medaille.

Einmal mehr machte das deutsche Eishockey-Nationalteam einem Gegner an dieser WM das Leben schwer. Im Final im finnischem Tampere war es Kanada, das lange gefordert wurde. Die Nordamerikaner mussten zweimal einem Rückstand hinterherrennen und sich bis ins Schlussdrittel gedulden, ehe sie das Spiel in gewünschte Bahnen lenken konnten.

Deutschland kitzelt den Favoriten

Für den aus deutscher Sicht perfekten Auftakt sorgte NHL-Stürmer John-Jason Peterka in der 8. Minute mit dem 1:0. Doch die Freude beim Aussenseiter hielt nicht lange an. 3 Minuten später war es Samuel Blais, der nach schönem Zuspiel von Peyton Krebs zum Ausgleich einnetzte.

Das Geschehen wiederholte sich im 2. Durchgang: Deutschland konnte die 2:1-Führung (Daniel Fischbuch traf in der 34. Minute) gerade einmal 4 Minuten verteidigen, ehe Lawson Crouse im Powerplay zum 2:2 traf. Die Führung der Deutschen in einem fahrigen 2. Drittel fiel aus dem Nichts, dennoch war der Ärger bei den Europäern zur 2. Pause gross. Vor dem 2:2 übersahen die Schiedsrichter ein Foul an Verteidiger Kai Wissmann.

Starkes Schlussdrittel der Kanadier

Im 3. Drittel konnten die «Ahornblätter» die Partie dann vollends zu ihren Gunsten entscheiden:

45. Minute: Cody Glass erobert die Scheibe, scheitert aber an Deutschlands Schlussmann Mathias Niederberger. Maksymilian Szuber bringt den Puck nicht weg, Blais reagiert blitzschnell und sorgt mit seinem 2. Tor des Abends für die erstmalige kanadische Führung.

Cody Glass erobert die Scheibe, scheitert aber an Deutschlands Schlussmann Mathias Niederberger. Maksymilian Szuber bringt den Puck nicht weg, Blais reagiert blitzschnell und sorgt mit seinem 2. Tor des Abends für die erstmalige kanadische Führung. 52. Minute: Die Deutschen verlieren in der offensiven Zone die Scheibe und laufen in den Konter. Trotz einer 3-gegen-1-Situation macht es Tyler Toffoli alleine: Er trifft zwischen den Beinen von Niederberger durch zum 4:2.

Die Deutschen verlieren in der offensiven Zone die Scheibe und laufen in den Konter. Trotz einer 3-gegen-1-Situation macht es Tyler Toffoli alleine: Er trifft zwischen den Beinen von Niederberger durch zum 4:2. 59. Minute: Dem Underdog fehlt die Kraft, um auf den 2-Tore-Rückstand zu reagieren. Ohne Torhüter im Kasten kassieren die Deutschen noch den 5. Treffer.

Die an dieser WM zuvor scheinbar nicht aus dem Konzept zu bringenden Deutschen konnten das Level im Schlussdrittel nicht halten und musste sich am Ende der kanadischen Klasse beugen. Auch wenn das Team von Trainer Harold Kreis den ersten WM-Titel verpasste, dürfen sich die Deutschen über die erste WM-Medaille seit 70 Jahren freuen. Für Kanada ist es derweil der 28. WM-Titel. Damit sind die Nordamerikaner nun vor den aktuell ausgeschlossenen Russen alleiniger Rekord-Weltmeister.