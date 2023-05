Co-Gastgeber Lettland stürmt an der Eishockey-WM sensationell zu Bronze!

Die Balten bezwingen im Spiel um Platz 3 im finnischen Tampere die USA mit 4:3 nach Verlängerung. Der entscheidende Treffer gelingt Kristians Rubins in der 62. Minute.

Am Sonntagabend kämpfen Deutschland und Kanada um den Weltmeistertitel (live bei SRF ab 19:00 Uhr).

Es war ein hartes Stück Arbeit für das lettische Nationalteam, um im Spiel um Platz 3 an der Eishockey-WM gegen die USA überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Denn die Nordamerikaner führten seit der 47. Minute und einem Treffer von Matthew Coronato mit 3:2. Doch die Balten bewiesen im Stadion im finnischen Tampere Comeback-Qualitäten.

Allen voran Kristians Rubins sorgte dafür, dass die zahlreich nach Finnland gereisten lettischen Fans am Ende ordentlich was zu jubeln hatten:

55. Minute: Rubins zieht aus halbrechter Position ab. Casey DeSmith im Tor der US-Amerikaner hat schlechte Sicht und wird am weiten Pfosten erwischt – 3:3.

Rubins zieht aus halbrechter Position ab. Casey DeSmith im Tor der US-Amerikaner hat schlechte Sicht und wird am weiten Pfosten erwischt – 3:3. 62. Minute: Die USA erhöhen die Schlagzahl, können in der regulären Spielzeit aber nicht erneut in Führung gehen. Und nach 82 Sekunden in der Verlängerung ist es dann ausgerechnet Rubins, der zum entscheidenden 4:3 trifft.

So heisst der neue Volksheld Lettlands Rubins, ein 25-jähriger Verteidiger aus der zweitklassigen AHL. Für den Aussenseiter Lettland ist es die erste WM-Medaille überhaupt – und das ausgerechnet an jenem Turnier, an welchem die Balten als Co-Gastgeber auftreten.

Zuvor drohte den Letten ein Déjà-vu: Wie bereits im Halbfinal gegen Kanada hatten die Balten eine zweimalige Führung nicht über die Runden gebracht und drohten, leer auszugehen. Stattdessen holte die Nation mit nur gerade 1,8 Millionen Einwohnern am Ende WM-Bronze. Die USA müssen derweil wie vor einem Jahr mit dem vierten Platz vorliebnehmen.

So geht's weiter

Während in Riga wohl eine Freinacht auf dem Programm steht, folgt am Sonntagabend noch der WM-Final zwischen Kanada und Deutschland. Die Partie gibt es ab 19:00 Uhr live bei SRF.