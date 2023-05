Legende: Stoppen sie den Lauf der Deutschen? Kanada strebt im WM-Final Titel Nummer 28 an. imago images/CTK Photo

Auf dem Papier ist die Ausgangslage klar: Kanada steigt am Sonntagabend als grosser Favorit in den Final gegen Deutschland. Die «Ahornblätter» streben im finnischen Tampere ihren 28. WM-Titel an – damit würde man wieder zum alleinigen Rekordsieger werden. Aktuell teilt man sich die Bestmarke mit den derzeit ausgeschlossenen Russen.

Weit weniger Spuren haben die Deutschen in der Vergangenheit an Weltmeisterschaften hinterlassen. 1934 hat man Bronze gewonnen, 1930 und 1953 ist man Vize-Weltmeister geworden. Damals waren die WM-Turniere allerdings lange nicht so besetzt wie heutzutage. 1953 etwa hatten nur vier Nationen in einer Gruppenphase ohne K.o.-Spiele teilgenommen.

Hinzu kommt das Kader. 21 der 23 kanadischen Spieler sind in der NHL engagiert. Deutschland hat nur drei Spieler aus der stärksten Liga der Welt dabei.

Partycrasher bei Lettland – und Deutschland?

Gerade die Rolle des Aussenseiters ist den Deutschen zuletzt aber ziemlich gut bekommen. Im Viertelfinal warf das Team von Ex-ZSC- und EVZ-Coach Harold Kreis die Schweiz raus. Spielerisch war Deutschland der Nati nicht überlegen. Was die Mentalität angeht hingegen schon. Gleiches trifft auf den Halbfinal gegen die USA zu, in dem die Amerikaner während zusammengezählt 44 Minuten in Front gelegen hatten, die Deutschen aber schliesslich nach Verlängerung siegten.

Nicht nur Deutschland hat im Turnierverlauf aber gezeigt, dass es auf den Punkt bereit sein kann. Auch Kanada lieferte bisher ab, wenn es darauf ankam. In der Vorrunde verloren die Kanadier gegen die Schweiz und Norwegen jeweils knapp nach Verlängerung. Im letzten Vorrundenspiel gegen Tschechien gelang dann wieder ein Sieg, sonst wäre man nur als Gruppenvierter in den Viertelfinal gekommen.

In den K.o.-Spielen gab es dann das diskussionslose 4:1 gegen Titelverteidiger Finnland, ehe man im Halbfinal zum lettischen Partycrasher wurde. Der Co-Gastgeber führte nach zwei Dritteln mit 2:1 und durfte vom ganz grossen Coup träumen. Im Schlussabschnitt schraubten die Kanadier aber einen Gang hoch und setzten sich doch noch mit 4:2 durch.

Im Vergleich zu den Letten, die im Spiel um Bronze auf die USA treffen, hat Deutschland eine Medaille bereits auf sicher. Und das DEB-Team wird alles daran setzen, dass Kanada für einen Underdog nicht erneut zum Partycrasher wird.