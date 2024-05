Per E-Mail teilen

5. Sieg im 5. Spiel und vorzeitige Viertelfinal-Qualifikation: Die Schweiz erlebte dank dem 8:0-Kantersieg gegen Dänemark einen perfekten Nachmittag in Prag. Die Freude über den gelungenen Auftritt war gross: «Diese Spiele sind nicht einfach. Wenn du 4:0 führst, kann es schwierig sein, noch mehr Gas zu geben und nicht zu bremsen. Wir haben bis zum Schluss durchgezogen. Ich bin sehr stolz auf das Team», sagte Doppeltorschütze Kevin Fiala.

Wir sind noch nicht zufrieden, wir müssen weiter so arbeiten.

Auch Assistenztrainer Tommy Albelin lobte seine Spieler dafür, dass sie die Intensität über 60 Minuten hoch hielten. Dem Schweden in Schweizer Diensten gefiel zudem der defensive Auftritt des Teams. «Die Stürmer haben nach Scheibenverlusten ihren Teil zur guten defensiven Leistung beigetragen. Auch in der defensiven Zone war unser Stellungsspiel ziemlich gut.»

01:51 Video Albelin: «Auch die 3. und 4. Linie spielte sehr gut» (engl.) Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 51 Sekunden.

Andrea Glauser attestierte der Nati, einen weiteren Schritt nach vorne gemacht zu haben. «Aber wir sind noch nicht zufrieden, wir müssen weiter so arbeiten. In den ersten beiden Spielen war nicht alles perfekt hinten, jetzt ist es schon besser. Darauf müssen wir aufbauen.» Der Verteidiger spielte erstmals an der Seite von NHL-Star Roman Josi. «Mit einem der besten Verteidiger der Welt zu spielen, macht es für mich sicher ein bisschen einfacher. Ich geniesse es.»

02:46 Video Glauser: «Wir sind noch nicht zufrieden» Aus Sport-Clip vom 18.05.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 46 Sekunden.

Neuformierte Linien funktionieren

Gegen die Dänen traten die Schweizer mit neu zusammengestellten Linien auf. Laut Albelin sei man immer noch dabei, die richtigen Kombinationen zu finden. «Wir haben noch ein paar Spiele, um etwas auszuprobieren.» Die Formationen gegen die Dänen funktionierten schon einmal sehr gut. So erzielten Calvin Thürkauf, Christoph Bertschy und Tristan Scherwey ihre ersten Tore des Turniers. «Es ist gut, dass diese Spieler getroffen haben. Das gibt ihnen ein gutes Gefühl», so Albelin.

Das konnte Thürkauf nur bestätigen. Für den zweitbesten Skorer der Regular Season in der National League war der Treffer zum 6:0 eine kleine Erlösung: «Es war ein bisschen frustrierend, dass bis jetzt nie eine reingegangen ist. Ich bin glücklich, dass es heute geklappt hat. Aber über allem steht der Sieg der Mannschaft», so der Lugano-Stürmer.