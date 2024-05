Tschechien schlägt Schweden in einem aufregenden WM-Halbfinal mit 7:3 und zieht in den Final ein.

Den Grundstein für den ersten Finaleinzug seit 2010 legen die Gastgeber mit 3 Toren innert 3 Minuten im Mitteldrittel vom 2:2 zum 5:2.

Im Final trifft Tschechien auf die Schweizer, die sich im anderen Halbfinal gegen Kanada im Penaltyschiessen durchsetzen.

In der 27. Minute brachte Ondrej Kase die Gastgeber nach einem groben Fehler Filip Gustavssons erstmals im WM-Halbfinal in Führung. Nur 16 Sekunden später traf Martin Necas mit einem «Bully-Goal» zum 4:2 – die Halle tobte. Und Tschechien spielte sich in einen Rausch: Drei Minuten später verwandelte Dominik Kubalik die Prager Arena endgültig in eine Festhütte, er vergoldete einen mustergültigen Konter der Tschechen – 5:2.

00:32 Video 3 Tore innert 3 Minuten: Tschechien erhöht auf 5:2 Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.

Es waren die Gegentore 3 bis 5 für die Schweden in diesem WM-Halbfinal. Im bisherigen Turnierverlauf hatte «Tre Kronor» zuvor nie mehr als 2 Gegentore in einem Spiel hinnehmen müssen. Nach dem 2:5 hatte der schwedische Torhüter Filip Gustavsson Feierabend.

4 Tore in den ersten 10 Minuten

Die Partie war bereits mit dem ersten Bully lanciert worden, Adrian Kempe nahm die erste Strafe Schwedens nach 4 Sekunden. Die Schweden überstanden die Unterzahl schadlos – wie noch jede an diesem Turnier – und gingen ihrerseits in der 4. Minute durch Marcus Johansson in Führung.

Legende: Versetzte das Prager Publikum in Ekstase Dominik Kubalik (Mitte) nach seinem Tor zum 5:2. imago images/justpictures.ch

Bis zur Drittelsmitte fielen gleich drei weitere Treffer, auf Kubaliks Ausgleich zum 1:1 hatte Schweden 20 Sekunden später die perfekte Antwort parat – 2:1 durch Marcus Petterson. Nur eineinhalb Minuten später erzielten die Gastgeber durch David Kempf den erneuten Ausgleich. Nach der ersten Pause setzten die Tschechen zum Sturmlauf an.

Schweden schiesst – Tschechien trifft

Vom Rückschlag der 3 Tore mussten sich die Schweden erst erholen, fanden aber wieder ins Spiel, erst trafen sie zum 2. Mal in der Partie den Pfosten (32.), 3 Minuten später verkürzte Joel Eriksson Ek in Überzahl auf 3:5. Und die Schweden drückten weiter, durften in der 44. Minute bereits ihr 2. Powerplay des Drittels antreten.

Die Gastgeber verteidigten, mit dem Publikum im Rücken, beherzt, und setzten auf Konter. Einen solchen veredelte Lukas Sedlak gleich nach Ablauf der Strafe zum 6:3 (46.), später legte er ein fast identisches Tor nach (53.). In der 60. Minute traf Sedlak ein weiteres Mal, der Treffer wurde aber wegen eines Abseits einkassiert. Es wäre ein lupenreiner Hattrick gewesen, Hüte lagen schon auf dem Eis.

00:27 Video Sedlak erhöht mit zwei fast identischen Toren auf 7:3 Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Am Schluss lautete das Schussverhältnis 40:23 – zugunsten der Schweden. Den Skandinaviern gelingt es zum 6. Mal in Serie nicht, in den Final einzuziehen. Derweil beendet Tschechien seine 14-jährige Durststrecke. 2010 in Deutschland waren die Tschechen letztmals im Endspiel – und gewannen dieses mit 2:1 gegen Russland.

01:40 Video Kubalik: «Das Glück war heute auf unserer Seite» Aus Sport-Clip vom 25.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 40 Sekunden.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Final zwischen der Schweiz und Tschechien sehen Sie am Sonntag ab 20:00 Uhr auf SRF zwei, Spielbeginn ist um 20:20 Uhr.

So geht es weiter

Tschechien trifft am Sonntagabend (20:20 Uhr, siehe Box) im Final auf die Schweiz. Das Team von Trainer Patrick Fischer rang Kanada im Penaltyschiessen nieder.