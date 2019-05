Völlig überraschend hielten sowohl Grossbritannien als auch Italien an der WM die Klasse.

So feiern die Aufsteiger den unerwarteten Klassenerhalt

Es grenzt an eine Sensation. Dass die Nationalteams aus Grossbritannien und Italien an der Hockey-WM beide den Klassenerhalt schaffen würden, damit hätten vor den Montagsspielen wohl die wenigsten gerechnet. Zur Erinnerung: 1:45 (Italien) und 5:38 (Grossbritannien) betrugen die Torverhältnisse der beiden Aufsteiger.

Weil aber auch Österreich und das in den letzten Jahren durchaus überzeugende Team aus Frankreich ohne Sieg blieben, kam es zu entscheidenden Direktbegegnungen – und die Chance wurde genutzt. Während Grossbritannien gegen Frankreich einen 0:3-Rückstand aufholte und in der Verlängerung mit 4:3 gewann, schoss sich Italien gegen Österreich im Penaltyschiessen ins Glück.

Die Bank Italiens bebt. , Link öffnet in einem neuen Fenster

Zuletzt hatten vor 13 Jahren beide Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft. Dementsprechend wurde auch gefeiert.

«We are safe, we are safe» , Link öffnet in einem neuen Fenster

Wenig Beachtung in den Medien

Weniger gefeiert wurden die beiden Teams übrigens in den Medien. Während die Gazzetta dello Sport beispielsweise die Leistung an der WM mit keinem Wort erwähnte, fand das Kunststück der Briten immerhin in einigen Zeitungen Unterschlupf.

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbuelltin, 20.05.19, 22:00 Uhr