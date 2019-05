Gruppe A: Frankreich steht an der WM in der Slowakei nach einer 3:4-Niederlage n.V. gegen Grossbritannien als Absteiger fest. Kanada schlägt Dänemark diskussionslos 5:0.

Frankreich steht an der WM in der Slowakei nach einer 3:4-Niederlage n.V. gegen Grossbritannien als Absteiger fest. Kanada schlägt Dänemark diskussionslos 5:0. Gruppe B: Schweden erkämpft sich gegen Lettland einen 5:4-Sieg. Als zweites Team steigt Österreich nach einem 3:4 n.P. gegen Italien ab.

Gruppe A: Grossbritannien dreht Partie

Frankreich - Grossbritannien 3:4 n.V.: Nach einem torlosen 1. Drittel hatten die Franzosen das Spieldiktat in die Hand genommen und waren bis zur Spielhälfte auf 3:0 davongezogen. Doch Grossbritannien konnte noch vor der 2. Pause verkürzen und im Schlussdrittel durch Robert Farmer ausgleichen. Die Entscheidung gelang Ben Davies in der 3. Minute der Verlängerung. Frankreich ist damit erstmals seit 2007 wieder zweitklassig.

Kanada - Dänemark 5:0: Die «Ahornblätter» liessen den Skandinaviern keine Chance und gewannen überzeugend. Bereits nach 8 Minuten und 3 Treffern war die Partie entschieden. Danach liess es Kanada gemütlicher angehen, Sam Reinhart stellte in der Folge auf 5:0 (34./45.). Damit klettern die Kanadier an den USA vorbei auf Platz 2.

Gruppe B: Aufsteiger hält die Klasse

Österreich - Italien 3:4 n.P.: Sean McMonagle sicherte Aufsteiger Italien in einem Penaltykrimi mit 14 Schützen den Klassenerhalt. Die reguläre Spielzeit hatte derweil Österreich mehrheitlich geprägt, was das Schussverhältnis von 41:22 unterstreicht. Italien hatte gegen das Team des Schweizer Trainers Roger Bader erst eine 1:0- und im 3. Drittel auch noch eine 3:2-Führung preisgegeben, am Ende aber trotzdem triumphiert.

