Die Frauen-Eishockey-Nati ist im WM-Halbfinal am Samstagabend in der Aussenseiterrolle. Die Gastgeberinnen zeigten sich aber nicht unverwundbar.

Dank dem 5:1-Erfolg im Viertelfinal über Japan spielt die Frauen-Nati an der WM in Brampton um die Medaillen. Am Samstag winkt die Chance, mit einem Coup gegen Gastgeber Kanada in den Final vorzustossen. Sollte das Team von Trainer Colin Muller gegen den 12-fachen Weltmeister verlieren, geht es am Sonntag gegen die USA oder Tschechien um Bronze.

01:26 Video Von Kanada bis Japan: Der Schweizer Weg in den WM-Halbfinal Aus Sport-Clip vom 15.04.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Eine Medaille ist das grosse Ziel der Schweizerinnen. An einer WM durfte sich die Nati bisher einmal über Bronze freuen, das liegt allerdings bereits 11 Jahre zurück. Mindestens Dritte wollen Captain Lara Stalder und Co. nun auch in Brampton werden. Der Fokus liegt nun aber natürlich zuerst einmal auf dem Halbfinal gegen Kanada und damit auf der wohl schwierigsten Aufgabe im Frauen-Eishockey.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Halbfinal zwischen Kanada und der Schweiz sehen Sie am Samstag ab 21:50 Uhr live bei SRF und in der SRF Sport App.

Kanada mit Schwierigkeiten gegen Schweden

Allerdings scheint die Gelegenheit, den haushohen Favoritinnen ausgerechnet bei ihrem Heimturnier ein Bein stellen zu können, besser als auch schon. Zwar verlor die Schweiz das Gruppenspiel mit 0:4, kassierte im 11. Duell die 11. Niederlage und steht im Head-to-Head mit einem Torverhältnis von 7:71 da. In Brampton traten die Kanadierinnen aber nicht immer unwiderstehlich auf. Im Viertelfinal gegen Schweden, das im Gegensatz zur Schweiz nicht in der Topgruppe spielt, mühten sie sich zu einem 3:2-Sieg nach Verlängerung.

Der Druck liegt bei ihnen, wir können befreit aufspielen. Ein Wunder ist sicher möglich, wir müssen daran glauben.

Dennoch ist das Mutterland des Eishockeys gegen die Schweiz klarer Favorit. «Sie haben eine grosse Breite, können mit allen 4 Linien Dampf machen und die Pace hoch halten», beschreibt Stalder die Stärken Kanadas. Trainer Muller ergänzt: «Sie sind physisch und am Stock sehr stark. Wenn wir die Scheibe bekommen, haben wir weniger Zeit. Wir müssen schneller spielen und uns gegenseitig noch mehr unterstützen.»

02:04 Video Trainer Muller: «Wir wollen diese Herausforderung annehmen» Aus Sport-Clip vom 14.04.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Neben dem knappen Sieg gegen Schweden macht Stalder auch das Gruppenspiel der Gastgeberinnen gegen Tschechien Mut. Die Osteuropäerinnen verloren zwar 1:5, aber «sie haben sich getraut, mit der Scheibe etwas zu probieren. Wir müssen frech bleiben», so die Stürmerin. «Der Druck liegt bei ihnen, wir können befreit aufspielen. Ein Wunder ist sicher möglich, wir müssen daran glauben.»