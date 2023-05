Am Samstag stehen an der Eishockey-WM in Tampere die Halbfinals auf dem Programm. Die beiden Affichen konnten so nicht erwartet werden.

Legende: Wurden bisher getragen von ihren Fans Die Letten an der Heim-WM in Riga. imago images/Bildbyran

Die Eishockey-WM 2023 geht in die entscheidende Phase. Gespielt wird nur noch in Tampere – am Samstag stehen die Halbfinals auf dem Programm. Die Schweiz hat sich bereits aus dem Turnier verabschiedet, für die Musik sorgen andere Teams. Unter ihnen mit Deutschland und Co-Gastgeber Lettland zwei Aussenseiter. Beide Überraschungs-Equipen treffen nun auf einen grossen Brocken aus Nordamerika:

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die beiden Halbfinals an der Eishockey-WM in Finnland und Lettland am Samstag auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Kanada – Lettland (Samstag, 13:20 Uhr)

Nichts weniger als eine Sensation gelang Lettland im Viertelfinal beim 3:1 gegen Schweden. Angetrieben von seinen fantastischen Fans in Riga warf die Mannschaft von Harijs Vitolins den grossen Favoriten aus dem Turnier. Der Lohn ist der 1. WM-Halbfinal überhaupt seit Lettlands wiedererlangten Unabhängigkeit nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991.

Das Spiel der Spiele gegen das Eishockey-Mutterland Kanada muss der Co-Gastgeber jedoch in der Fremde in Tampere austragen. Es dürften aber eine Vielzahl der Eishockey-verrückten lettischen Fans nach Finnland reisen.

Die beste WM-Klassierung hat Lettland, das im 5. Anlauf (nach 2000, 2004, 2009 und 2018) erstmals einen Viertelfinal gewinnen konnte, längst getoppt. Gegen die Kanadier bekommt die Vitolins-Equipe die Chance zur Revanche. Denn vor 14 Jahren verlor man gegen die «Ahornblätter» in Bern im Viertelfinal 2:4 und 2014 unterlag man im Olympia-Viertelfinal gegen Kanadas NHL-Superstars um Sidney Grosby und Co. durch einen Gegentreffer in der 54. Minute 1:2.

Schliessen 04:16 Video Vitolins: «Das war ein kleines Wunder» Aus Sport-Clip vom 26.05.2023. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 16 Sekunden. 02:44 Video Smirnovs: «Haben mit den Siegen Selbstvertrauen gewonnen» Aus Sport-Clip vom 26.05.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 44 Sekunden.

USA – Deutschland (Samstag, 17:20 Uhr)

So komplett unerfahren wie Lettland ist Deutschland in Sachen WM-Halbfinals nicht. Seit dem Wiederaufstieg in die A-Gruppe 2006 ist es für die DEB-Equipe bereits der 3. Vorstoss in die Runde der letzten Vier. Jedes Mal (2010, 2021 und 2023) setzte man sich – es dürfte inzwischen bekannt sein – gegen die Schweiz durch.

Dennoch verpasste der Vize-Olympiasieger von 2018 sowohl beim Heimturnier 2010 als auch in Lettland 2021 letztlich die Medaille. Kann die Mannschaft von Harold Kreis in Tampere den Bann brechen? Falls ja, wäre es die 1. WM-Medaille Deutschlands seit 70 Jahren. Damals sicherten sich die Deutschen in Zürich Silber dank einem 7:3 im letzten Gruppenspiel ... gegen die Schweiz.

Im Halbfinal ist Deutschland gegen die USA einmal mehr Aussenseiter. Die Amerikaner haben bislang an der WM den stärksten Eindruck hinterlassen und sind noch ungeschlagen. Im Viertelfinal blieb man beim 3:0 gegen Tschechien ohne Gegentor.