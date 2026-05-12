- Trainer Jan Cadieux gibt das Kader der Schweizer Eishockey-Nati für die am Freitag beginnende Heim-WM bekannt.
- Neben 6 NHL-Stars sind 18 Akteure aus der National League sowie Dominik Egli von Frölunda (SWE) mit dabei.
- Während der Einsatz von Philipp Kurashev noch offen ist, fallen Giancarlo Chanton, Fabian Heldner und Simon Seiler sowie Yannick Frehner und Tyler Moy dem letzten Kaderschnitt zum Opfer.
Headcoach Jan Cadieux und sein Staff haben das 25 Spieler umfassende Aufgebot für die am Freitag beginnende Eishockey-WM in Zürich und Freiburg bekanntgegeben. Das Aufgebot umfasst neu drei Torhüter, acht Verteidiger und 14 Stürmer.
Angeführt wird der Roster von den 6 NHL-Stars Roman Josi, Janis Moser, Nico Hischier, Timo Meier, Nino Niederreiter und Pius Suter. Mit Philipp Kurashev könnte ein weiterer Nordamerika-Legionär zum Team stossen. Dann würde noch eine Anpassung am aktuellen Kader nötig werden. Der San-Jose-Stürmer muss jedoch zuerst medizinische Tests bestehen.
ZSC-Stürmer Sven Andrighetto ist ebenfalls Teil des Kaders. Er hatte beim Sieg über Tschechien am Sonntag sein Comeback gegeben.
Bild 1 von 25. Reto Berra (Fribourg-Gottéron, Goalie). Alter: 39. WM-Teilnahmen: 10. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 2 von 25. Sandro Aeschlimann (HC Davos, Goalie). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Christine Olsson.
Bild 3 von 25. Leonardo Genoni (EV Zug, Goalie). Alter: 38. WM-Teilnahmen: 11. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 4 von 25. Dean Kukan (ZSC Lions, Verteidiger). Alter: 32. WM-Teilnahmen: 8. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 5 von 25. Sven Jung (HC Davos, Verteidiger). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Urs Lindt.
Bild 6 von 25. Lukas Frick (HC Davos, Verteidiger). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 3. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 7 von 25. Christian Marti (ZSC Lions, Verteidiger). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Urs Lindt.
Bild 8 von 25. Tim Berni (Genf-Servette, Verteidiger). Alter: 26. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 9 von 25. Dominik Egli (Frölunda Göteborg, Verteidiger). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Freshfocus/Claudio De Capitani.
Bild 10 von 25. Janis Moser (Tampa Bay Lightning, Verteidiger). Alter: 25. WM-Teilnahmen: 5. Bildquelle: Just Pictures/Andrea Branca.
Bild 11 von 25. Roman Josi (Nashville Predators, Verteidiger). Alter: 35. WM-Teilnahmen: 9. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider.
Bild 12 von 25. Simon Knak (HC Davos, Stürmer). Alter: 24. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 13 von 25. Damien Riat (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 14 von 25. Nico Hischier (New Jersey Devils, Stürmer). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 15 von 25. Ken Jäger (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 16 von 25. Nino Niederreiter (Winnipeg Jets, Stürmer). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 9. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 17 von 25. Timo Meier (New Jersey Devils, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 18 von 25. Pius Suter (St. Louis Blues, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 19 von 25. Denis Malgin (ZSC Lions,Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 20 von 25. Calvin Thürkauf (HC Lugano, Stürmer). Alter: 28. WM-Teilnahmen: 3. Bildquelle: Keystone/Martial Trezzini.
Bild 21 von 25. Nicolas Baechler (ZSC Lions, Stürmer). Alter: 22. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 22 von 25. Sven Andrighetto (ZSC Lions, Stürmer). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 23 von 25. Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron, Stürmer). Alter: 32. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 24 von 25. Théo Rochette (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 24. WM-Teilnahmen: 0. Bildquelle: Freshfocus/Zamir Loshi.
Bild 25 von 25. Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron, Stürmer). Alter: 23. WM-Teilnahmen: 0. Bildquelle: Freshfocus/Claude Diderich.
Moy muss zuhause bleiben
Den letzten Kaderschnitt nicht überstanden haben die Verteidiger Giancarlo Chanton (Servette), Fabian Heldner (Lausanne) und Simon Seiler (Freiburg) sowie die Stürmer Yannick Frehner (Davos) und Tyler Moy (Rapperswil-Jona). Letzterer hatte an der WM 2025 noch geglänzt und war mit vier Toren sowie acht Assists Topskorer der Nati gewesen.
Neben den NHL-Stars und 18 Spielern aus der National League bildet Dominik Egli die Ausnahme: Er steht in Schweden bei Frölunda unter Vertrag.
«Der Entscheid war alles andere als einfach. Alle Spieler haben in den vergangenen vier Vorbereitungswochen enormen Einsatz gezeigt und alles für die Schweiz gegeben», wird Jan Cadieux in einer Medienmitteilung des Verbandes zitiert. «Jetzt geht es in den kommenden Trainings um den letzten Feinschliff. Die Vorfreude auf den WM-Start gegen die USA und das Eishockeyfest in der Schweiz ist riesig.»