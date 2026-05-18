Es ist ein ungewohntes Bild. Auf der Brust von Sidney Crosby prangt ein «A» – nicht das gewohnte «C». Der 38-Jährige aus der Atlantikprovinz Nova Scotia gehört dem exklusiven Triple Gold Club an und hat jede der drei Trophäen – Olympiasieg, Weltmeisterschaft und NHL-Titel – mindestens einmal als Captain gewonnen.

Die Pittsburgh Penguins, mit denen er drei Stanley Cups gewonnen hat, führt Crosby seit 19 Jahren an, im kanadischen Nationalteam war er, wenn er dabei war, seit zwölf Jahren immer der Captain. Bis zu dieser WM.

Crosby nimmt's mit Humor

Hat er sich schon daran gewöhnt, «nur» noch der Assistenz-Captain zu sein? «Ja, es ist eine Weile her, dass ich ein ‹A› trug. Aber es fühlt sich nicht anders an», sagt Crosby gegenüber Keystone-SDA. Er lacht. «Doch, es ist etwas leichter.»

Der zweifache Olympiasieger und Weltmeister von 2015 entschied sich erst drei Tage vor Turnierstart für seine vierte WM-Teilnahme. Dies ist wohl der Grund, dass der als «Captain Canada» berühmte Crosby das Amt diesmal nicht inne hat.

C wie Celebrini

Das «C» trägt ein Teenager, der halb so alt ist wie der Superstar – und alle Anlagen besitzt, dessen legitimer Nachfolger zu werden. 115 Skorerpunkte verbuchte Macklin Celebrini in seiner zweiten NHL-Saison bei den San Jose Sharks. An der WM in Freiburg spielt er Center in einer Linie mit Crosby.

Nicht jeder könnte mit dieser Verantwortung in so jungem Alter so umgehen, wie es Macklin tut.

Hätte er gedacht, dass er den Captainposten auch nach Crosbys Zusage behalten würde? Der 19-Jährige aus Vancouver muss nicht lange überlegen. «Nein», meint er klar und deutlich. Aber er misst dem auch keine so grosse Bedeutung zu. «Wir haben so viele Leader, so viele Persönlichkeiten in diesem Team.» Es sei aber eine «riesige Ehre», neben Crosby zu spielen. Und er werde von diesem super unterstützt.

Der Routinier gibt die Blumen zurück. «Nicht jeder könnte mit dieser Verantwortung in so jungem Alter so umgehen, wie es Macklin tut», lobt Crosby. «Und er wird davon profitieren. Das zeigt, welch spezieller Spieler und Mensch er ist.»

Auf Wiedergutmachung aus

Die Kanadier haben in der Schweiz etwas gutzumachen. Die WM im letzten Jahr, auch da schon mit dem Duo Crosby/Celebrini, endete für die Kanadier mit einer eigentlichen Blamage. Nach einer überzeugenden Vorrunde liess sich das Starensemble im Viertelfinal in Herning vom krassen Aussenseiter Dänemark 1:2 düpieren.

Noch schmerzlicher war die Niederlage in der Verlängerung des Olympiafinals in Mailand gegen den Erzrivalen USA, den Crosby wegen einer Unterkörperverletzung aus dem Viertelfinal verpasste.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das WM-Spiel zwischen Kanada und Dänemark sehen Sie heute ab 16:20 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

WM in der Schweiz