Kanada oder die USA: Ein Eishockey-Schwergewicht wird sich schon nach dem Viertelfinal verabschieden müssen.

Legende: Gehen als Favoriten ins Duell Die Kanadier. KEYSTONE/Laurent Gillieron

Aus internationaler Sicht sticht in den Viertelfinals an der Eishockey-WM in Zürich und Freiburg das Duell zwischen Kanada und den USA heraus.

Es ist die Neuauflage des hochklassigen Olympiafinals im Februar, den die US-Amerikaner 2:1 nach Verlängerung gewonnen haben. Die beiden WM-Teams haben jedoch nur noch wenig mit den damaligen Mannschaften gemeinsam. Bei Kanada sind einzig Macklin Celebrini und Sidney Crosby noch dabei, bei den USA ist es nur Matthew Tkachuk.

USA mussten bangen

Auf dem Papier sind die Kanadier klar favorisiert. Sie gewannen in der Vorrunde neben der Schweiz als einziges Team alle sieben Partien und gaben nur gegen Norwegen (6:5 n. V.) einen Punkt ab. Die USA konnten dagegen nicht kaschieren, dass mit Ausnahme von Tkachuk die grossen Namen im Kader fehlen. Der Titelverteidiger musste auch wegen der 2:4-Niederlage gegen Lettland bis zum Schluss um die Viertelfinal-Qualifikation bangen.

Den Einzug in die K.o.-Phase sicherten sich die USA schliesslich am letzten Spieltag der Vorrunde mit einem 4:1 gegen Österreich. Diese Aufgabe wurde souverän gemeistert und gibt sicherlich auch Selbstvertrauen vor dem Nachbarschaftsduell.

Kanada mit Wende

Auch die Kanadier konnten im letzten Gruppenspiel noch einmal Selbstvertrauen tanken. Gegen Tschechien lagen die «Ahornblätter» zu Spielhälfte mit 0:2 zurück. Zwei Tore von Celebrini sowie ein Treffer von John Tavares sorgten aber doch noch für den 3:2-Sieg.

Kanada hatte also durchaus auch schwierige Situation zu überstehen. Und dennoch wäre nach dieser Vorrunde ein Ausscheiden, besonders gegen den grossen Rivalen, eine Enttäuschung. Doch Duelle gegen den Nachbarn sorgen bei den USA immer für eine extra Portion Energie – ein enges Spiel darf erwartet werden.

Die letzten Gruppenspiele

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