Roman Josi wird nach der Final-Niederlage an der Eishockey-WM in Zürich zum zweiten Mal nach 2013 zum wertvollsten Spieler (MVP) und zum besten Verteidiger des Turniers gewählt.

Legende: Schwacher Trost Roman Josi wird nach der Finalniederlage zum besten Spieler der Heim-WM gewählt. Freshfocus/Claudio De Capitani

Der Berner Verteidiger und Captain des Schweizer Teams wurde für seine herausragenden Leistungen während den letzten zweieinhalb Wochen geehrt. Damit stellt die Schweiz nach Kevin Fiala (2024) und Leonardo Genoni (2025) zum dritten Mal in Folge den MVP an einer WM.

3 Schweizer im All-Star-Team

Josi und Genoni wurden in Zürich wie auch Teamkollege Sven Andrighetto, mit vier Toren und elf Assists der beste Skorer des Turniers, ins All-Star-Team gewählt.

Diese Auswahl vervollständigen Kanadas Captain Macklin Celebrini (bester Stürmer) sowie Aleksander Barkov und Henri Jokiharju aus dem Weltmeisterteam Finnlands. Zum besten Torhüter des Turniers wurde Henrik Haukeland vom überraschenden Bronzemedaillengewinner Norwegen ausgezeichnet.

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