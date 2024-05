Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Muss an der WM wie alle Schweizer Spieler einen Halsschutz tragen Roman Josi. Freshfocus/Urs Lindt

Wenn die Schweiz am Mittwochabend an der WM in Prag auf Grossbritannien trifft, werden mit Josh Tetlow und Ollie Betteridge zwei Spieler beim Gegner auf dem Eis stehen, welche den tragischen Unfall von Adam Johnson als Teamkollegen hautnah miterleben mussten.

Ich habe viele Flashbacks, und die sind nicht sehr angenehm.

Johnson war am 28. Oktober 2023 im Duell seiner Nottingham Panthers mit den Sheffield Steelers bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen worden. Die Verletzungen waren so schwer, dass der US-Amerikaner wenig später im Spital verstarb.

Grosse mentale Belastung

Die Verarbeitung dieser Tragödie ist bei beiden Spielern noch im Gange, sowohl Tetlow als auch Betteridge möchten sich in Prag auf Anfrage von SRF nicht zu diesem Thema äussern.

Darüber gesprochen hat hingegen ein anderer Akteur der Nottingham Panthers. In einem Interview mit BBC Sport verrät Victor Björkung: «Ich denke mehr oder weniger jeden Tag an diese Szene. Ich habe viele Flashbacks, und die sind nicht sehr angenehm», so der Schwede.

Was er gesehen hat, traumatisierte ihn dermassen, dass an Eishockey spielen nicht mehr zu denken war. Björkung verliess das Team und kehrte in sein Heimatland zurück, um sich dort psychisch behandeln zu lassen.

Halsschutz-Pflicht in der Schweiz: Liga nein, Nati ja

Nicht nur in Grossbritannien hat der Unfalltod von Johnson hohe Wellen geschlagen, er liess auch im internationalen Eishockey die Alarmglocken läuten. So wurden die Forderungen nach der Einführung einer Halsschutz-Pflicht auch in der Schweiz immer lauter. Während die National League die Entscheidung weiterhin den Klubs überlässt, gilt beim Nationalteam seit letztem Dezember ein Halsschutz-Obligatorium.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das WM-Duell zwischen der Schweiz und Grossbritannien am Montag ab 20:10 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Auf Radio SRF 3 sind Sie mit regelmässigen Live-Schaltungen nach Prag ebenfalls hautnah mit dabei.

Im Dezember kündigte auch der Weltverband und Organisator sämtlicher Weltmeisterschaften, die IIHF, eine über alle Altersklassen anzuwendende Halsschutz-Pflicht an. An der aktuell laufenden A-WM in Tschechien fällt aber auf, dass bei weitem nicht jeder Spieler wie bei den Schweizern einen Schutz in Form einer Halskrause oder eines schnittfesten Langarmshirts trägt.

Legende: Aufgefallen Diverse Spieler an der WM machen es wie Tschechiens Roman Cervenka und verzichten auf einen Halsschutz. Das ist von der IIHF noch erlaubt. Imago Images/CTK Photo/Michal Kamaryt

IIHF-Beschluss verzögert sich

Ein Verstoss gegen die Ausrüstungs-Vorschriften also? Nein, wie wir auf Anfrage bei der IIHF herausfinden. Die Halsschutz-Pflicht verzögert sich bis zum Start der Saison 2024/25. Die Begründung: Da ein solches IIHF-Obligatorium eine grosse Tragweite habe und eine riesige Nachfrage generiere, bräuchten die Lieferanten zusätzliche Zeit, um die Produkte anbieten zu können.

Somit kann an der diesjährigen WM – sofern vom nationalen Verband nicht anders geregelt – jeder Spieler selbst entscheiden, ob er sich am Hals schützen möchte oder nicht.

Swiss Ice Hockey ist nicht der einzige Verband an dieser WM, der dem IIHF zuvorkam und von sich aus ein Obligatorium bestimmte. Wir haben bei den anderen 7 Teams der WM-Gruppe A in Prag nachgefragt und folgende Antworten erhalten:

Team Halsschutz-Pflicht? Anmerkungen Schweiz Ja Grossbritannien Ja Obligatorium wurde bereits 1 Tag nach Johnsons Tod beschlossen Kanada Nein orientiert sich an A-WM an IIHF Finnland Antwort ausstehend Österreich Antwort ausstehend Tschechien Nein Ursprünglicher Plan war WM-Obligatorium. Als Tschechien vom IIHF erfuhr, dass es erst eine Empfehlung gibt, wurde verzichtet Norwegen Nein Obligatorium in nationaler Liga, nicht aber im Nationalteam Dänemark Ja