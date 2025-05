Legende: Haben gut lachen Die Österreicher stehen erstmals seit 1994 wieder im WM-Viertelfinal und treffen dort auf die Schweiz. Keystone/ANDERS WIKLUND

Der Schweizer Gegner im Viertelfinal der Eishockey-WM heisst am Donnerstag Österreich.

Die Partie findet in Herning (DEN) statt, Spielbeginn wird um 16:20 Uhr sein (live zu sehen bei SRF).

Die weiteren Viertelfinal-Affichen lauten Kanada – Dänemark, Schweden – Tschechien und USA – Finnland.

Nach dem Schweizer Sieg im frühen Nachmittagsspiel gegen Kasachstan kamen noch diverse Mannschaften als Schweizer Viertelfinal-Gegner infrage. Nach den Partien vom frühen Abend, als die Nati als Sieger der Gruppe B feststand, waren nur noch Österreich und Dänemark mögliche Kontrahenten. Erst als die Begegnungen vom späten Abend gespielt waren, war klar, dass sich die Mannschaft von Coach Patrick Fischer am Donnerstag um 16:20 Uhr im Viertelfinal mit Österreich messen würde.

Legende: Schweizer Dauerbrenner Der Viertelfinal vom Donnerstag wird das 149. (!) WM-Spiel von Andres Ambühl sein. Keystone/ BO AMSTRUP

Die Austria-Equipe steht erstmals seit 1994 in den WM-Viertelfinals. Das Team des Schweizer Trainers Roger Bader schaffte den Sprung unter die Top 8 dank eines 6:1 gegen Lettland. Bei Österreich spielt mit Vinzenz Rohrer (ZSC Lions), Dominic Zwerger (HC Ambri-Piotta), Benjamin Baumgartner (SC Bern), Bernd Wolf (EHC Kloten) und Oliver Achermann (La Chaux-de-Fonds) ein Quintett in der Schweiz.

Positive Bilanz in den letzten 10 Jahren

Die Schweiz und Österreich trafen seit 2015 an der WM viermal in der Gruppenphase aufeinander. Mit Ausnahme des 4:0 am Turnier 2019 waren die Duelle stets sehr umkämpft. Im Vorjahr gewann die Equipe von Patrick Fischer in Prag eine wilde Partie mit 6:5. 2018 in Kopenhagen setzte sich die Schweiz dank eines Treffers von Enzo Corvi erst in der Verlängerung 3:2 durch. 2015 verlor man gar: In Prag gewann Österreich im Penaltyschiessen.

Dänemark misst sich mit Kanada

Mit Schweden gegen Weltmeister Tschechien und USA gegen Finnland kommt es in den weiteren Viertelfinals zu zwei absoluten Hammer-Partien. Co-Gastgeber Dänemark steht erstmals seit 2016 unter den letzten Acht und wird mit einem Kräftemessen mit Rekordweltmeister Kanada belohnt.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die vier Viertelfinals können Sie bei SRF live mitverfolgen. Die Partie Schweiz – Österreich gibt es auf SRF zwei und im Livestream. Parallel dazu läuft USA – Finnland in der Sport App im unkommentierten Stream. Von den beiden Parallel-Spielen am Abend wird eines kommentiert am TV und im Web und eines unkommentiert in der Sport App zu sehen sein.

Die Begegnung USA-Finnland findet parallel zum Schweizer Viertelfinal am Nachmittag in Stockholm statt, die anderen beiden Spiele am Abend um 20:20 Uhr.