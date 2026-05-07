Bild 1 von 25. Reto Berra (Fribourg-Gottéron, Goalie). Alter: 39. WM-Teilnahmen: 10. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 2 von 25. Sandro Aeschlimann (HC Davos, Goalie). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Christine Olsson.
Bild 3 von 25. Leonardo Genoni (EV Zug, Goalie). Alter: 38. WM-Teilnahmen: 11. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 4 von 25. Dean Kukan (ZSC Lions, Verteidiger). Alter: 32. WM-Teilnahmen: 8. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 5 von 25. Sven Jung (HC Davos, Verteidiger). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Urs Lindt.
Bild 6 von 25. Lukas Frick (HC Davos, Verteidiger). Alter: 31. WM-Teilnahmen: 3. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 7 von 25. Christian Marti (ZSC Lions, Verteidiger). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Urs Lindt.
Bild 8 von 25. Tim Berni (Genf-Servette, Verteidiger). Alter: 26. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 9 von 25. Dominik Egli (Frölunda Göteborg, Verteidiger). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Freshfocus/Claudio De Capitani.
Bild 10 von 25. Janis Moser (Tampa Bay Lightning, Verteidiger). Alter: 25. WM-Teilnahmen: 5. Bildquelle: Just Pictures/Andrea Branca.
Bild 11 von 25. Roman Josi (Nashville Predators, Verteidiger). Alter: 35. WM-Teilnahmen: 9. Bildquelle: Keystone/Peter Schneider.
Bild 12 von 25. Simon Knak (HC Davos, Stürmer). Alter: 24. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 13 von 25. Damien Riat (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 14 von 25. Nico Hischier (New Jersey Devils, Stürmer). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 15 von 25. Ken Jäger (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 27. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 16 von 25. Nino Niederreiter (Winnipeg Jets, Stürmer). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 9. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 17 von 25. Timo Meier (New Jersey Devils, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 18 von 25. Pius Suter (St. Louis Blues, Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 2. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 19 von 25. Denis Malgin (ZSC Lions,Stürmer). Alter: 29. WM-Teilnahmen: 4. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 20 von 25. Calvin Thürkauf (HC Lugano, Stürmer). Alter: 28. WM-Teilnahmen: 3. Bildquelle: Keystone/Martial Trezzini.
Bild 21 von 25. Nicolas Baechler (ZSC Lions, Stürmer). Alter: 22. WM-Teilnahmen: 1. Bildquelle: Keystone/Salvatore Di Nolfi.
Bild 22 von 25. Sven Andrighetto (ZSC Lions, Stürmer). Alter: 33. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 23 von 25. Christoph Bertschy (Fribourg-Gottéron, Stürmer). Alter: 32. WM-Teilnahmen: 6. Bildquelle: Freshfocus/Claudio Thoma.
Bild 24 von 25. Théo Rochette (Lausanne HC, Stürmer). Alter: 24. WM-Teilnahmen: 0. Bildquelle: Freshfocus/Zamir Loshi.
Bild 25 von 25. Attilio Biasca (Fribourg-Gottéron, Stürmer). Alter: 23. WM-Teilnahmen: 0. Bildquelle: Freshfocus/Claude Diderich.
