Legende: Kommt in Zürich zu einem Heimauftritt Vinzenz Rohrer. Keystone/Manuel Geisser

Rohrer stösst zu Österreichs WM-Team

Österreichs Nationalmannschaft erhält für die WM in der Schweiz doch noch Verstärkung aus Nordamerika. Der ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer kommt zu einem Heimauftritt. Nach dem Ausscheiden von Laval Rocket in der AHL hat der 21-Jährige grünes Licht vom Klub erhalten und weilt bereits beim Team. Der Vorarlberger hatte den Sprung ins NHL-Team der Montreal Canadiens nicht geschafft und war für diese Saison nochmals an die ZSC Lions ausgeliehen worden. Österreich startet am Samstag gegen Aufsteiger Grossbritannien ins WM-Turnier.

Resultate