Legende: Ist bald in der Schweiz zu bestaunen NHL-Superstar Sidney Crosby. Joe Sargent/NHLI via Getty Images

Superstar Sidney Crosby beehrt die WM in der Schweiz (15. bis 31. Mai). Der Captain der Pittsburgh Penguins verstärkt Rekordweltmeister Kanada, der seine Vorrundenspiele in Freiburg austrägt. Mit 38 Jahren bestreitet Crosby seine 4. WM nach 2006, 2015 und 2025. Im Februar hatte er bei den Olympischen Spielen in Mailand die Finalniederlage Kanadas verletzungsbedingt von der Tribüne aus mitverfolgt. Das frühe Out der Penguins in den NHL-Playoffs ermöglicht Crosby nun die Chance, nach 2015 einen 2. WM-Titel mit Kanada zu gewinnen.

Crosby ist das einzige Mitglied des exklusiven «Triple Gold Club», der nicht nur den Stanley Cup (2009, 2016 und 2017), Olympia-Gold (2010, 2014) und den WM-Titel gewann, sondern jeden auch als Captain. Verletzungsbedingt doch nicht mit dabei ist dafür Mathew Barzal, Starstürmer der New York Islanders.

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