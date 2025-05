Die Schweiz ist für ihn eine «zweite Heimat». Aber jetzt will Joey Daccord mit den USA den WM-Titel gewinnen.

An starken Torhütern mangelt es der Schweizer Eishockey-Nati nicht. Aber einen Joey Daccord hätte Patrick Fischer sicher gerne im Kader gehabt. Immerhin ist der 28-Jährige seit zwei Jahren Stammgoalie bei den Seattle Kraken in der NHL.

Schweizer Nati keine Option

Weil seine Mutter Schweizerin ist, hat Daccord neben dem amerikanischen auch den Schweizer Pass (und zudem den kanadischen). «Um für die Schweiz spielberechtigt zu sein, hätte ich aber zwei Jahre in der Schweiz leben müssen», sagt der aus einer Eishockey-Familie stammende 1,88-m-Mann in charmantem Schweizerdeutsch.

Dem stand die Profi-Karriere im Weg. 2015 von den Ottawa Senators gedraftet, kam Daccord nach drei Jahren College-Eishockey im April 2019 zu seinem NHL-Debüt. Den Durchbruch in der besten Liga der Welt schaffte er allerdings erst, als er 2021 vom Expansion-Team Seattle verpflichtet wurde.

Shutout bei Premiere

Ins WM-Team der USA wurde Daccord heuer zum ersten Mal berufen. Im 1. Gruppenspiel gegen Gastgeber Dänemark gelang ihm mit 26 Paraden gleich ein Shutout. Am Sonntag gegen Ungarn musste er Jeremy Swayman von den Boston Bruins den Vortritt lassen.

Am Montag gegen die Schweiz könnte der in der Region Boston aufgewachsene Daccord aber wieder im Tor stehen. «Ich freue mich sehr auf das Spiel, bin aber auch stolz darauf, die USA zu vertreten. Es ist eine grosse Sache für mich.»

Ziele: WM-Gold und Schweiz-Ferien

Ambitionen hat der 28-Jährige auch: «Man sieht an unserem Team, dass wir die WM ernst nehmen. Wir sind schon lange nicht mehr Weltmeister geworden, und wir sind hier, um zu gewinnen.»

Nach Turnierende will Daccord aus Skandinavien zu seiner Familie mütterlicherseits in die Schweiz reisen – was er jeden Sommer tut. «Ich liebe die Schweiz, sie ist wie eine Heimat und einer meiner Lieblingsorte auf der Welt», sagt er mit strahlenden Augen.

Wie sehr ihm die Schweiz am Herzen liegt, zeigte sich dieser Tage auch in den Gassen Hernings. Als Daccord an einer mit lautstarken Schweizer Fans gefüllten Bar vorbeilief, konnte er nicht anders, als ein Foto zu schiessen. Dieses sendete er kurz darauf stolz seiner Mutter, welche aus St. Antoni im Kanton Freiburg stammt.

