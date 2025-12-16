Ab sofort läuft am Flughafen Zürich die Countdown-Uhr: In 150 Tagen beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz.

Nun tickt die Uhr richtig. Am Dienstag wurde der Countdown auf dem Vorplatz des Flughafens für den Schlussspurt Richtung Heim-WM eingeläutet. Die Vorfreude bei den Anwesenden war zu spüren. «Es ist eine Riesen-Geschichte. Für uns Hockeyaner wird das unglaublich schön, vor unserem Heimpublikum zu spielen», sagte Nati-Trainer Patrick Fischer beim Anlass.

Schweizer Spiele praktisch ausverkauft

Auch Luc Tardif, Präsident der IIHF, war bei der Einweihung in Zürich anwesend. Er betonte dabei vor allem die Stärke des Gastgeberlands. «Ich habe grosses Vertrauen in die Schweiz und weiss, dass sie ein solch grosses Turnier organisieren kann.»

Am 15. Mai beginnt die WM in Zürich und Freiburg mit den ersten vier Spielen, an jenem Abend trifft die Schweiz in der Neuauflage des letzten Finals in der Swiss Life Arena auf die USA. «Das Interesse ist riesig», freute sich auch Martin Baumann, CEO des Schweizer Hockeyverbandes. «Die Schweizer Spiele sind praktisch ausverkauft, es ist schwierig, noch Tickets zu bekommen.»