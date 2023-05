Legende: Sind bald auf dem Eis in Riga zu sehen Nico Hischier und Jonas Siegenthaler. Keystone/AP/Chris O'Meara

Mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler wächst die Schweizer NHL-Fraktion in Riga weiter an.

Damit figurieren nun sechs Schweizer Nordamerika-Söldner im WM-Aufgebot.

Tim Berni bleibt als Reservist vor Ort.

Nun ist es definitiv: Center Nico Hischier und Verteidiger Jonas Siegenthaler werden die Schweizer Eishockey-Nati an der WM in Riga verstärken. Dies bestätigte der Schweizer Verband am Montag. Amanda Stein, Team-Reporterin der New Jersey Devils, hatte bereits am Samstagabend via Twitter entsprechende Signale ausgesandt.

Hischier und Siegenthaler sind aktuell auf dem Weg nach Riga. Sie sollen das Schweizer Team ab dem 4. Gruppenspiel am Donnerstag gegen die Slowakei verstärken.

Die beiden sind die Nachzügler 2 und 3

Zwei Tage vor dem Devils-Duo Hischier/Siegenthaler hatte schon Kevin Fiala von den Los Angeles Kings sein Kommen bestätigt. Der WM-Silbermedaillengewinner von 2018 wird bereits am Dienstag gegen Kasachstan erstmals mit von der Partie sein. Für Fiala musste Biel-Stürmer Mike Künzle aus dem Schweizer WM-Kader weichen.

05:04 Video Schweiz lässt Slowenien zum WM-Auftakt keine Chance Aus Sport-Clip vom 13.05.2023. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 4 Sekunden.

Dagegen ist seit Sonntag klar, dass Goalie Akira Schmid der Schweiz nicht zur Verfügung stehen wird. Der 23-jährige Berner erhielt aufgrund einer Verletzung von den Devils keine Freigabe. Joren van Pottelberghe wurde deshalb von Nati-Trainer Patrick Fischer definitiv als 3. Keeper hinter Leonardo Genoni und Robert Mayer gemeldet.

Devils-Stürmer Timo Meier (New Jersey) fährt aufgrund von Blessuren und seiner unsicheren Vertragssituation nicht nach Lettland.

Schweizer NHL-Sextett in Riga auf dem Eis

Die Schweizer NHL-Fraktion in Riga ist nun komplett. Mit den Verteidigern Janis Moser (Arizona) und Siegenthaler sowie den Stürmern Fiala, Hischier, Denis Malgin (Colorado) und Nino Niederreiter (Winnipeg) kann sich die Nordamerika-Gruppe sehen lassen. Wie das Sextett auf dem Eis harmoniert, wird der weitere Turnierverlauf zeigen.

Columbus' Tim Berni, der bisher noch nicht offiziell für die WM gemeldet worden ist, bleibt vorerst vor Ort. «Falls sich erneut ein Spieler verletzen sollte, können wir ihn noch nachnominieren», so Nationalteam-Direktor Lars Weibel. Das Turnierreglement ist in dieser Hinsicht auf die aktuelle WM hin angepasst worden. So etwa musste am Sonntag kurzfristig schon der verletzt ausgeschiedene Calvin Thürkauf durch Damien Riat ersetzt werden.

01:10 Video Thürkauf knallt mit der Schulter in die Bande – und fällt für den Rest der WM aus Aus Sport-Clip vom 14.05.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.