Die Schweiz verliert den WM-Viertelfinal in Helsinki gegen die USA mit 0:3.

Zwei äusserst unglückliche Gegentore im Startdrittel stehen am Ursprung der Niederlage.

Damit ist die WM in Finnland für die Schweizer nach der ungeschlagenen Gruppenphase abrupt zu Ende.

Die Halbfinals vom Samstag lauten Finnland – USA und Kanada – Tschechien.

Die Schweiz reist ohne die angestrebte Medaille von der WM in Finnland nach Hause. 5:39 Minuten vor Schluss machten die Amerikaner mit dem 3. Treffer die letzten Hoffnungen der Nati auf eine Wende zunichte.

Für die Schweizer kommt das Viertelfinal-Out nach der ungeschlagenen Gruppenphase mit 7 Siegen aus 7 Spielen einer riesigen Enttäuschung gleich. Das Team von Patrick Fischer blieb nicht nur ohne Torerfolg, sondern konnte auch energiemässig nicht an die starken Leistungen aus der Gruppenphase anknüpfen.

Slapstick-Gegentore und Corvi-Out

Einzig im Mitteldrittel waren die Schweizer den Amerikanern überlegen, brachten die Scheibe aber nicht im Tor von Jeremy Swayman unter. Der Keeper der Boston Bruins zog einen starken Tag ein und wehrte sämtliche 33 Schüsse auf sein Tor ab. Die in den Gruppenspielen hochgelobte Schweizer Offensive liess den Spielwitz aus der Vorrunde oftmals vermissen.

Timo Meier scheiterte kurz nach Beginn des zweiten Abschnitts am Gehäuse. Danach kam Fabrice Herzog im Slot zu zwei guten Chancen. Doch der Stürmer des EV Zug blieb ebenso glücklos wie Nico Hischier oder Denis Malgin, der sich gegen zwei Amerikaner durchsetzte, dann aber ebenfalls in Swayman seinen Meister fand.

Das Startdrittel war ganz nach dem Motto «wenn es nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu» verlaufen. Die beiden Gegentore, welche die Schweizer in den ersten 20 Minuten kassierten, verdienten das Prädikat Slapstick:

Timo Meier sitzt wegen Beinstellens auf der Strafbank. Ben Meyers bringt die Scheibe nach einem Dribbling in den Slot. Calvin Thürkauf sieht den Puck im Rückwärtsfahren nicht und schiebt ihn mit dem Schlittschuh unglücklich ins eigene Tor – 1:0 USA.

Adam Gaudette entwischt Dominik Egli nach einem Zuspiel via Bande. Der Schweizer Verteidiger will klären, gleichzeitig kommt Leonardo Genoni aus seinem Kasten. Der Schweizer Keeper erwischt den Puck zwar, dieser springt aber über ihn hinweg und landet wieder bei Gaudette, der auf den Knien zum 2:0 trifft.

Erschwerend kam für die Nati dazu, dass sich Enzo Corvi zwischen den beiden Gegentoren verletzte und nicht mehr mittun konnte. Der Stürmer des HCD prallte nach einem Check von Andrew Peeke mit hohem Tempo in die Bande. Er verliess das Eis mit blutendem Gesicht und kehrte nicht mehr zurück. Fischer musste die Linie mit Andres Ambühl und Herzog, die an der WM zuvor sehr gut funktioniert hatte, früh umstellen.

Nur zwei Ausreisser nach oben

Die Viertelfinal-Bilanz der Schweizer an Weltmeisterschaften ist mehr als durchzogen. Seit der Jahrtausend-Wende bestritt die Schweiz 13 Viertelfinals. Nur zwei davon konnte sie gewinnen. 2013 in Schweden und 2018 in Dänemark – beide Male folgte danach der Gewinn der Silbermedaille. 11 Mal aber verloren die Schweizer einen Viertelfinal. 8 Mal schaffte man den Sprung in die K.o.-Phase zudem nicht.