Schliessen 05:35 Video Schweden-Kanada Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 5 Minuten 35 Sekunden. 04:44 Video Deutschland-Tschechien Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 44 Sekunden. 03:54 Video Finnland – Slowakei Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 54 Sekunden.

Kanada zieht nach einem dramatischen 4:3-Sieg n.V. über Schweden in den WM-Halbfinal ein.

Deutschland scheitert im anderen Viertelfinal mit 1:4 an Tschechien.

Gastgeber Finnland besiegt die Slowakei nach 0:2-Rückstand mit 4:2.

Die Schweizer Nati unterliegt den USA mit 0:3.

Schweden – Kanada 3:4 n.V.

In Tampere ist es zwischen Schweden und Kanada dramatisch zu- und hergegangen. Die Nordeuropäer lagen bis zur 59. Minute mit 3:1 in Führung, die Halbfinal-Qualifikation war zum Greifen nah. Doch dann konnten die Kanadier ihre Angriffsbemühungen endlich in Tore umwandeln: Innert 30 Sekunden trafen Pierre-Luc Dubois und Mathew Barzal zum 3:3-Ausgleich. Die «Ahornblätter» nahmen das Momentum gleich in die Verlängerung mit, in der Drake Batherson nach 43 Sekunden das vielumjubelte 4:3 im Powerplay erzielte. Der Sieg der Kanadier war alles andere als gestohlen, hatten sie doch etliche Chancen liegengelassen: Im 2. Drittel lautete das Torschussverhältnis 19:1 für die Nordamerikaner, doch es waren die Schweden, die zum 3:0 einnetzen konnten.

01:42 Video Die 3 letzten Tore Kanadas gegen Schweden Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden.

Deutschland – Tschechien 1:4

Nach der erfolgreichsten WM-Vorrunde Deutschlands unterlag die Auswahl von Coach Toni Söderholm am Donnerstag in Helsinki Tschechien mit 1:4. Damit verpassten die Deutschen nach dem 4. Platz 2021 in Riga den 2. Halbfinal in Serie und das Warten auf die 1. WM-Medaille seit 1953 geht weiter. Im letzten Drittel warfen die Deutschen alles nach vorne, nahmen gar 8 Minuten vor Ende den Goalie raus. Zu mehr als dem Anschlusstreffer reichte es nicht. Bei den Tschechen avancierte Roman Cervenka, Spieler der Rapperswil-Jona Lakers, zum Mann der Partie. Er bereitete den 1. und 3. Treffer seiner Farben vor und erzielte das 2. Tor selbst.

00:49 Video Cervenka schliesst sehenswerte Powerplay-Kombination ab Aus Sport-Clip vom 26.05.2022. abspielen. Laufzeit 49 Sekunden.

Finnland – Slowakei 4:2

Finnland löste das Halbfinal-Ticket nicht ohne Kampf. Die Gastgeber bezwangen die Slowakei mit 4:2. Die Partie hatte aus «Suomi»-Sicht schlecht begonnen. Adam Sykora und Pavol Regenda brachten die Aussenseiter in Führung. Die Skandinavier liessen sich vom 0:2-Rückstand aber nicht aus der Ruhe bringen. Marko Anttila erzielte noch vor der 1. Sirene den Aschlusstreffer und glich die Partie nach 4 Minuten im Mitteldrittel aus. Der Siegtreffer gelang Sakari Manninen in der 45. Minute. Danach hielten die Finnen den Angriffen der mutig aufspielenden Slowaken stand und machten mit einem Treffer ins leere Tor alles klar.