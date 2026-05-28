Schweden setzt an der diesjährigen WM auf einen Mix aus jung und alt. Noch kam das grosse Potenzial nicht zum Vorschein.

Vor einem Jahr an der Heim-WM in Stockholm war die schwedische Auswahl noch gespickt mit NHL-Stars wie William Nylander, Mika Zibanejad oder Filip Forsberg. Mit dem angestrebten Titel klappte es dennoch nicht, statt Gold gab es zuhause «nur» Bronze.

Ekman-Larsson und Raymond stechen heraus

Heuer in der Schweiz stehen Trainer Sam Hallam bei weitem nicht mehr so klingende Namen zur Verfügung wie noch im Vorjahr. «Tre Kronor» hat zwar auch 2026 elf Spieler im Kader, die in der noch laufenden NHL-Saison zum Einsatz kamen. Die meisten davon sind in ihren jeweiligen Teams aber Rollenspieler und keine Stars. Die Ausnahme bilden Stürmer Lucas Raymond und Verteidiger Oliver Ekman-Larsson. Beide waren im Februar auch Teil des Olympia-Teams.

Legende: Achtung, die Schweden kommen Der Schweizer Viertelfinal-Gegner im Check. Keystone/Cyril Zingaro

Raymond gilt als Spektakel-Spieler, der sowohl als Torschütze wie auch Vorlagengeber glänzen kann. Der 24-jährige Flügelstürmer der Detroit Red Wings hat in der WM-Gruppenphase in Freiburg elf Punkte gesammelt (5 Tore / 6 Assists) und belegt in der Skorerliste hinter dem Schweizer Sven Andrighetto (13) Rang 2.

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Mit Ekman-Larsson wissen die Schweden einen Stanley-Cup-Champion in ihren Reihen. Der Routinier, der weit über 1000 NHL-Partien auf dem Buckel hat, gewann 2024 mit Florida die begehrteste Klub-Trophäe. Inzwischen läuft Ekman-Larsson für Toronto auf. An der WM führt er Schweden als Captain an und hat im Turnierverlauf schon acht Skorerpunkte gesammelt. Das entspricht unter den Verteidigern dem geteilten Bestwert mit Roman Josi (SUI) und Henri Jokiharju (FIN).

Fünf U20-Weltmeister

Während Schweden auf der Goalie-Position – Magnus Hellberg ist 35-jährig – und in der Verteidigung über sehr viel Erfahrung verfügt, lässt man in der Offensive die jungen Wilden machen. So stehen nicht weniger als fünf Youngsters im WM-Kader, die «Tre Kronor» im Januar dieses Jahres zur Goldmedaille an der U20-WM führten.

Legende: Der grösste Name in der schwedischen Offensive Lucas Raymond. Freshfocus/Pascal Müller

Zwei von ihnen, Ivar Stenberg und Viggo Björck, stehen auf der Liste für den anstehenden NHL-Draft weit oben und dürften sehr früh in der 1. Runde gezogen werden. Beide lieferten an der laufenden WM schon Müsterchen ihres riesigen Potenzials ab. Stenberg steht nach der Vorrunde bei acht, Björck bei sechs Skorerpunkten.

Gute Stimmung trotz Rang 4

Die Schweden reisten am spielfreien Mittwoch von Freiburg nach Zürich und standen am späten Nachmittag in der Swiss Life Arena bereits auf dem Eis. Trotz des bescheidenen Abschneidens in der Gruppenphase – nach Niederlagen gegen Kanada, Tschechien und Norwegen resultierte nur Rang 4 – zeigten sich die Spieler in bester Laune.

Noch haben die Schweden ihr zweifelsohne grosses Potenzial nicht ausschöpfen können. Gelingt es ihnen im Viertelfinal gegen die Schweiz, könnte es ein ganz heisser Tanz werden.

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