Der grosse Titelfavorit Kanada hat sich im WM-Viertelfinal gegen Schweden erst in der Verlängerung mit 3:2 durchgesetzt. Dort erlöste Sarah Nurse die Gastgeberinnen.

Kanadierinnen schrammen an Blamage vorbei

Sieg in der Overtime

Legende: Die grosse Erlösung Sarah Fillier, Sarah Nurse und Jocelyne Larocque bejubeln den Gamewinner in der 65. Minute Imago/Bildbryan

Die an Nummer 1 gesetzten Kanadierinnen gaben in der regulären Spielzeit einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Bei 6 gegen 5 Feldspielerinnen rettete Hilda Svensson die krassen schwedischen Aussenseiterinnen 9,2 Sekunden vor der 3. Sirene mit ihrem 2:2 in die Verlängerung.

In der 5. Minute der Overtime machte Sarah Nurse mit einem Handgelenkschuss den Halbfinal-Einzug Kanadas doch noch perfekt. Schwedens Hüterin Emma Söderberg machte dabei nicht die beste Figur. Für Nurse war es nach ihrem Tor zum 2:0 in der 34. Minute bereits der 2. Treffer des Abends.

Der Zittersieg der Kanadierinnen war indes hoch verdient: 54:14 lautete das Schussverhältnis zugunsten des Weltmeisters der letzten beiden Jahre. Im Halbfinal kommt es zum Wiedersehen mit der Schweizer Nati (live bei SRF). In der Gruppenphase hatten die «Ahornblätter» mit 4:0 gewinnen können.

Auch USA und Tschechien weiter

Ebenfalls nicht vollständig überzeugen konnten Kanadas Dauerrivalinnen: Die USA bezwangen Deutschland dank zwei Powerplay-Toren und einem Shorthander «nur» mit 3:0. Tschechien setzte sich gegen Finnland mit 2:1 durch.