Mit dem Zürcher stiess am Montag eine der grossen Figuren der letzten WM zur Nati. Andrighetto gelangen in Kopenhagen in 9 Spielen ebenso viele Skorerpunkte. Der 26-Jährige verpasste die 10. Partie aufgrund einer Sperre. Diese handelte er sich ausgerechnet gegen Österreich im Startmatch ein. Am Dienstag kommt es zum Wiedersehen.

Dass Andrighetto überhaupt in die Slowakei gereist ist, rechnen ihm die Nati-Verantwortlichen hoch an. «Es ist ein Riesen-Commitment, dass er im vertragslosen Zustand zur Nati gekommen ist», sagt Direktor Raeto Raffainer.

«Es war komplizierter als mit den NHL-Spielern, die mit Vertrag zu uns gestossen sind. Es brauchte eine andere Versicherungslösung», erklärt Raffainer. Die Freigabe von Colorado sei aber kein Problem gewesen.

Andrighettos Zeit in Denver abgelaufen

Das Abenteuer bei den Avalanche ist für Andrighetto nach dem Out im Playoff-Viertelfinal gegen San Jose und nach insgesamt 3 Jahren in Denver beendet. 17 Punkte (davon 7 Tore) in 64 Spielen gelangen ihm 2018/19.

«Meine Offensivproduktion war nicht so hoch», erklärt der Flügelstürmer. Die Erklärung liegt auf der Hand. «Ich erhielt eine defensivere Aufgabe als in den Jahren zuvor, spielte in der dritten und meist in der vierten Linie mit weniger Eiszeit», so Andrighetto. Er habe mehr im Boxplay als im Powerplay gespielt, dafür sein Defensivspiel verbessert.

Ich wurde super aufgenommen. Die Stimmung ist toll im Team. Wir haben es lustig.

Offensivere Rolle in der Nati

In den Playoffs bestritt er zwar nur 5 von 12 Spielen. Er habe die Zeit aber genutzt, um fit für die WM zu sein. Dort ist wieder eine offensivere Rolle für ihn vorgesehen. «Wir kennen ihn gut, er hat einen offensiven Touch und wird uns auch im Powerplay unterstützen», sagt Raffainer.

Andrighetto gibt den Viertelfinal als erstes Ziel aus: «Wir haben Selbstvertrauen und eine gute Mannschaft.» Die Stimmung im Team sei toll. Er sei super aufgenommen worden. Allüren hat er keine: «Wunschposition? Ich spiele, wo man mich braucht.»

Legende: Trainierte am Montag erstmals mit der Nati Sven Andrighetto. Freshfocus

