Am Freitag fällt der Startschuss zur Eishockey-WM in Tschechien. Hier gibt's die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Legende: Bleibt die WM-Trophäe in kanadischen Händen? Die «Ahornblätter» steigen als Titelverteidiger in die WM 2024. Im Vorjahr setzte sich Kanada im Final gegen Deutschland durch. Imago Images/Joel Marklund

Wann und wo steigt die Eishockey-WM 2024?

Das jährlich stattfindende Turnier findet in diesem Jahr vom 10. bis 26. Mai statt. Gastgeber ist Tschechien. Die Vorrunden-Partien der Gruppe A mit der Schweiz werden in Prag absolviert, jene der Gruppe B knapp 300 Kilometer weiter östlich in Ostrava.

Welche Nationen sind mit dabei?

Gruppe A Gruppe B Österreich Frankreich Kanada Deutschland Tschechien Kasachstan Dänemark Lettland Finnland Polen Grossbritannien Slowakei Norwegen Schweden Schweiz USA

Im dritten Jahr in Folge wurden Russland und Belarus aufgrund des Konfliktes in der Ukraine von der WM-Teilnahme ausgeschlossen. Neu mit dabei sind im Vergleich zum Vorjahr die beiden Aufsteiger aus der Division I, Grossbritannien und Polen. Ungarn und Slowenien stiegen 2023 ab. Titelverteidiger ist Kanada.

06:13 Video Archiv: Kanada triumphiert 2023 im Final gegen Deutschland Aus Sport-Clip vom 28.05.2023. abspielen. Laufzeit 6 Minuten 13 Sekunden.

In welchen Stadien wird gespielt?

1 / 2 Legende: O2 Arena, Prag Das Stadion feierte an der Eishockey-WM 2004 seine Feuertaufe. Seither wurden in der Mehrzweckhalle diverse Grossanlässe durchgeführt. Ende 2021 fand z.B. das Finalturnier des Billie Jean King Cup hier statt. Die O2 Arena hat Platz für 17'000 Zuschauer. IMAGO/CTK Photo 2 / 2 Legende: Ostravar Arena, Ostrava Das Stadion ist die Heimstätte des HC Vitkovice, der es in der abgelaufenen Champions-Hockey-League-Kampagne bis in den Halbfinal schaffte. Bereits 2015 wurden in der Ostravar Arena WM-Spiele ausgetragen. Die Halle fasst gut 10'000 Zuschauer. IMAGO/CTK Photo

Wie sieht der Spielplan der Schweiz aus?

Die Nati bestreitet sämtliche Vorrundenpartien in Prag. Zwei Viertelfinals finden in Ostrava statt. Bei einer allfälligen Schweizer Viertelfinal-Qualifikation ist je nach Konstellation ein Abstecher nach Ostrava nötig. Ab den Halbfinals wird ausschliesslich in Prag gespielt.

Wie funktioniert der Modus?

In den jeweiligen 8er Gruppen spielt jeder einmal gegen jeden. Die Top 4 jeder Gruppe erreichen die Viertelfinals. In der Runde der letzten 8 kommt es zu folgenden Paarungen:

Sieger Gruppe A Vierter Gruppe B Zweiter Gruppe B Dritter Gruppe A Sieger Gruppe B Vierter Gruppe A Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B

In den Halbfinals duelliert sich das bestverbliebene Team aus der Vorrunde mit der letztplatzierten Mannschaft, die weiteren zwei Halbfinalisten machen das zweite Final-Ticket unter sich aus.