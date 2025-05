Nach dem nie gefährdeten Sieg gegen Norwegen und der Viertelfinal-Quali denken die Schweizer an ihren Captain – blicken aber vor allem voraus.

Gedanken an den Captain – jetzt «gemeinsam weitermachen»

Dass Gegner Norwegen wohl kein allzu harter Brocken sein wird, war schon vor der Partie klar. Trotzdem durfte man auf den Auftritt der Schweizer Nati gespannt sein. Wie werden die Spieler auf das veränderte Line-up und den Ausfall des Captains Nico Hischier reagieren? Zuerst noch etwas unsicher, doch dann sehr abgeklärt und souverän. Der erwartete Pflichtsieg wurde locker eingefahren.

Auch Torschütze Grégory Hofmann war mit dem Auftritt unter den nicht einfachsten Umständen zufrieden: «Wir waren von Anfang an bereit und hielten das Niveau dann über 60 Minuten.» Auch er dachte jedoch an den ausgefallenen Captain: «Das ist extrem bitter für uns.»

Kein einfacher Sieg

Denis Malgin erklärte nach dem Spiel, dass die Partie gegen Norwegen nicht so einfach gewesen sei, wie es ausgesehen hat: «Sie haben gut gekämpft, aber wir haben dagegengehalten.» Dank der konsequenten Defensivarbeit behielten die Schweizer die Norweger über die gesamte Spielzeit in Schach und liessen kaum Chancen zu – das Spiel ohne Gegentor war die logische Konsequenz.

Auch Malgin musste nach dem Ausfall Hischiers mehr Verantwortung übernehmen. Sein Konzept: «Einfach gemeinsam weitermachen.»

Komplimente vom Trainer

Für Trainer Patrick Fischer war nach der Partie klar: «Wir hatten den Gegner 60 Minuten unter Kontrolle und haben deshalb souverän gewonnen.» Sein Team habe «schlau» gespielt und deshalb gegen die physisch starken Norweger dagegengehalten.

Auch für den Trainer war es keine einfache Aufgabe, die neuen Linien zu finden. Das sei ihm gut gelungen. Dennoch will er sich am freien Tag überlegen, wie es weitergeht. «Klar, Hischier kannst du nicht ersetzen», erklärte er. «Aber die anderen Spieler müssen nachrücken. Wir müssen das gemeinsam wettmachen.»

Nun geht es für die Nati in den verbleibenden Vorrundenspielen gegen Ungarn (Sonntag) und Kasachstan (Dienstag) noch darum, eine möglichst gute Klassierung in der Gruppe zu erreichen. Alles andere als 6 Punkte wäre gegen die beiden Kellerkinder eine Enttäuschung. Spielt die Nati aber so weiter wie bisher, sollten auch diese Gegner keine Herausforderung sein. Und vielleicht können ja sogar einige Kräfte vor dem Viertelfinal geschont werden.

