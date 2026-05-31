Unabhängig vom Ausgang des WM-Finals am Sonntagabend gegen Finnland wird die Schweiz in der Weltrangliste des Internationalen Eishockey-Verbandes nach der Heim-WM erstmals auf Platz 1 stehen.
Nach Berechnungen von Keystone-SDA verdrängen die Schweizer im Vergleich zum Ranking im Februar den Olympiasieger und entthronen Weltmeister USA von der Spitze und überholen gleichzeitig den Rekordweltmeister Kanada.
3. WM-Final in Serie
Der Sprung an die Spitze ist das Resultat konstanter Leistungen über mehrere Jahre hinweg, darunter drei WM-Finalteilnahmen in Serie. In die Berechnung der Weltrangliste fliessen die Ergebnisse der letzten vier Weltmeisterschaften sowie des olympischen Turniers in Mailand ein.