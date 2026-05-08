Die Schweizer Nati bekommt für die in einer Woche beginnende Heim-WM weitere Verstärkung aus Nordamerika.

Legende: NHL-Power für die Defensive Janis Moser Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Nach dem Ausscheiden der Tampa Bay Lightning im 7. Spiel der Playoff-Achtelfinals in der NHL gegen die Montreal Canadiens hat Verteidiger Janis «JJ» Moser grünes Licht für die Teilnahme an der Heim-WM (ab 15. Mai) erhalten. Der 25-Jährige wird am kommenden Mittwoch zum Team stossen.

«Gerade nach den gewichtigen Ausfällen von Andrea Glauser, Michael Fora und Jonas Siegenthaler ist JJ eine umso wertvollere Stütze für unsere Defensive», sagt Lars Weibel, Direktor Sport bei der Swiss Ice Hockey Federation.

Headcoach Jan Cadieux zeigt sich erfreut über den hochkarätigen Zuzug: «Mit JJ gewinnen wir einen laufstarken und spielintelligenten Zweiweg-Verteidiger dazu. Mit seiner Übersicht und Ruhe an der Scheibe bringt er wichtige Stabilität und Qualität in unsere Defensive.»

Ein NHL-Quintett ist bereits da

Moser ist die 6. NHL-Verstärkung für die Schweiz. Verteidiger Roman Josi (Nashville) sowie die Stürmer Pius Suter (St. Louis), Nino Niederreiter (Winnipeg), Nico Hischier und Timo Meier (beide New Jersey) weilen bereits bei der Nati.

WM 2026