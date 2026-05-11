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Bild 1 von 9. Macklin Celebrini, Kanada. Der Shootingstar der San Jose Sharks wird nach seinem begeisternden Auftritt an den Olympischen Spielen auch in der Schweiz auflaufen – und dies gar als Captain. Mit den «Ahornblättern» will der 19-Jährige versuchen, mit Kanada in diesem Jahr doch noch einen Titel zu feiern. Bildquelle: Imago Images/ZUMA Press Wire/F. Carabelli.
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Bild 2 von 9. Alexander Barkov, Finnland. Aufgrund eines Kreuzbandrisses bestritt der Captain der Florida Panthers heuer kein NHL-Spiel. Für Finnland wird der Center also sein Saisondebüt geben. Als zweifacher Stanley-Cup-Sieger ist der 30-Jährige einer der namhaftesten Verstärkungsspieler an der WM. Bildquelle: Keystone/AP Photo/Lynne Sladky.
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Bild 3 von 9. Matthew Tkachuk, USA. Der Flügelstürmer der Florida Panthers wird in der Schweiz seine ersten WM-Partien überhaupt bestreiten. Der zweifache Stanley-Cup-Champion und Olympiasieger von 2026 könnte mit einem WM-Titel in den «Triple Gold Club» aufsteigen – als erst 31. Spieler. Bildquelle: Imago Images/Daniel Lea.
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Bild 4 von 9. Evan Bouchard, Kanada. Kein anderer Verteidiger war in der abgelaufenen Regular Season der NHL offensiv produktiver als der 26-Jährige. Bouchard buchte in 82 Partien 95 (!) Skorerpunkte (21 Tore). Der Edmonton-Akteur ist besonders auch im Powerplay brandgefährlich. Defensiv ist Bouchard nicht immer über alle Zweifel erhaben. Bildquelle: Reuters/Sergei Belski.
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Bild 5 von 9. Moritz Seider, Deutschland. Nach dem Verpassen der Playoffs mit Detroit und den Absagen der Offensivstars Leon Draisaitl und Tim Stützle wird Moritz Seider die deutsche Equipe an der WM anführen. Der 25-Jährige gilt als einer der begabtesten Verteidiger der NHL. In dieser Saison bestritt er sämtliche 82 Spiele und kam dabei auf 60 Punkte. Bildquelle: Imago Images/Laci Perenyi.
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Bild 6 von 9. John Tavares, Kanada. Mit dem 35-Jährigen kommt einer der erfahrensten NHL-Spieler nach Freiburg. 1266 Spiele hat Tavares in der besten Liga der Welt schon bestritten, dabei punktete er 1185 Mal. Bildquelle: Imago Images/Branislav Racko.
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Bild 7 von 9. Lucas Raymond, Schweden. Wie schon in den vergangenen 3 Jahren verstärkt NHL-Superstar Lucas Raymond die «Tre Kronor» bei der WM. Der 24-jährige Flügel der Detroit Red Wings war bei den Olympischen Winterspielen in Mailand Topskorer seines Teams mit 9 Punkten in 5 Spielen. Bildquelle: Alex Gottschalk/DeFodi Images.
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Bild 8 von 9. Oliver Ekman-Larsson, Schweden. Der 34-Jährige führt ein schwedisches Team an, das seit 2018 auf den 12. WM-Titel wartet. Der Verteidiger der Toronto Maple Leafs hat in seiner Karriere bereits 1137 Spiele in der NHL absolviert. Bildquelle: Imago Images/Bildbyran/E. Wallskog.
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Bild 9 von 9. Mark Scheifele, Kanada. Mit Mark Scheifele wird einer der fleissigsten NHL-Punktesammler an der WM spielen. 67 Tore und 36 Assists erzielte der Winnipeg-Stürmer in 82 Spielen. Für Olympia wurde er nicht berücksichtigt, nun will er sich in der Schweiz beweisen. Bildquelle: Imago Images/ZUMA Press Wire/Alex Cave.
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