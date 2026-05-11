Bild 1 von 9. Macklin Celebrini, Kanada. Der Shootingstar der San Jose Sharks wird nach seinem begeisternden Auftritt an den Olympischen Spielen auch in der Schweiz auflaufen – und dies gar als Captain. Mit den «Ahornblättern» will der 19-Jährige versuchen, mit Kanada in diesem Jahr doch noch einen Titel zu feiern.

Bildquelle: Imago Images/ZUMA Press Wire/F. Carabelli.

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