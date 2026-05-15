Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft bieten Accessify, die SRG und die IIHF einen Service, der das Stadionerlebnis in Zürich und Freiburg für alle zugänglicher und noch erlebbarer macht.

Wer ein Spiel live im Stadion verfolgt, bekommt oft weniger mit, als zu Hause vor dem TV-Gerät. Auf Menschen mit Hörbeeinträchtigung trifft das besonders zu. Bei der Eishockey-WM setzt SRF mit «Accessify» auf eine Lösung, die den TV-Kommentar direkt aufs Smartphone bringt und das Stadionerlebnis so optimal ergänzt.

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Es stehen 2 Angebote zur Verfügung

Live-Sportkommentare im Stadion: Synchron zum Spielgeschehen stehen die Kommentare von SRF, RTS, RSI und IIHF direkt und verzögerungsfrei auf dem eigenen Smartphone zur Verfügung. Auch die jeweiligen Pauseninterviews und Analysen werden übertragen.

Synchron zum Spielgeschehen stehen die Kommentare von SRF, RTS, RSI und IIHF direkt und verzögerungsfrei auf dem eigenen Smartphone zur Verfügung. Auch die jeweiligen Pauseninterviews und Analysen werden übertragen. Stadionton: Hallenspeaker:in und Musik können live und ohne Verzögerung auf dem eigenen Smartphone mitgehört werden – ergänzt durch Echtzeit-Untertitel. Menschen mit Hörhilfen erhalten so einen klaren und direkten Zugang zum Stadionton.

Barrierefreiheit im Stadion

Die App richtet sich in erster Linie an hörbeeinträchtigte Zuschauerinnen und Zuschauer. «Die Idee entstand für Menschen, die im Stadion sind und die Durchsagen nicht richtig verstehen», sagt Johannes Keller, Projektleiter für die Eishockey-WM bei SRF Sport. «Wir wollen diese Informationen zugänglicher machen.»

Die Nutzung ist einfach: Ein QR-Code genügt, um den Stream über die digitale Oberfläche zu starten.

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