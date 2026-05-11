2026 steigt zum 11. Mal eine Eishockey-WM der Männer in der Schweiz. Die Kombination Zürich/Freiburg ist eine Premiere.

Wer hätte nach 2009 in Bern und Kloten gedacht, dass 17 Jahre vergehen würden, bis in der Schweiz die nächste Eishockey-WM stattfindet? Wobei, eigentlich hätte das Warten nach 11 Jahren schon zu Ende sein sollen, doch die Corona-Pandemie verhinderte die Heim-WM 2020 in Zürich und Lausanne.

Legende: 2009 in Bern, 2026 in Zürich? Ein Schweizer Fahnenmeer an der Eishockey-WM. Keystone/Peter Schneider (Archiv)

2026 ist es aber endlich wieder soweit. Zum insgesamt 11. Mal ist die Schweiz Schauplatz der A-WM der Männer. Anstelle von Lausanne kommt Freiburg neben Zürich als Co-Gastgeber-Stadt zum Zug.

Die bisherigen Eishockey-Weltmeisterschaften in der Schweiz:

Jahr (Co)-Gastgeber-Stadt Weltmeister 1928 St. Moritz Kanada 1935 Davos Kanada 1939 Zürich/Basel Kanada 1948 St. Moritz Kanada 1953 Zürich/Basel Schweden 1961 Genf/Lausanne Kanada 1971 Bern/Genf Sowjetunion 1990 Bern/Freiburg Sowjetunion 1998 Zürich/Basel Schweden 2009 Bern/Kloten Russland

Zürich: Swiss Life Arena

1939 fand zum ersten Mal eine WM in Zürich statt. Es war das letzte Turnier vor dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs. Die Partien wurden damals auf der Dolder Kunsteisbahn ausgetragen. 1953 und 1998 diente das Hallenstadion als Co-Austragungsort der entsprechenden WM-Turniere.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Mit den ÖV gut erreichbar. Die Swiss Life Arena liegt ungefähr 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Altstetten entfernt. Bildquelle: ZSC Lions. 1 / 2 Legende: Mit den ÖV gut erreichbar Die Swiss Life Arena liegt ungefähr 10 Minuten zu Fuss vom Bahnhof Altstetten entfernt. ZSC Lions

Bild 2 von 2. Der riesige Videowürfel ... ... ist eines der Markenzeichen des Stadions in Zürich. Bildquelle: ZSC Lions. 2 / 2 Legende: Der riesige Videowürfel ... ... ist eines der Markenzeichen des Stadions in Zürich. ZSC Lions Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am 15. Mai 2026 beim Spiel Finnland - Deutschland feiert die im Herbst 2022 eröffnete Swiss Life Arena ihre WM-Feuertaufe. Sämtliche Schweizer Partien sowie die beiden Halbfinals und der Final steigen in der modernen Arena der ZSC Lions. Während der WM fasst das Stadion in Altstetten 10'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, also 2000 weniger als im National-League-Spielbetrieb.

Freiburg: BCF-Arena

Anders als die Swiss Life Arena in Zürich ist die BCF Arena in Freiburg schon WM-erprobt. An der Weltmeisterschaft vor 36 Jahren hiess das Stadion von Fribourg-Gottéron noch Patinoire de Saint-Léonard. Die Eishalle wurde 1982 erbaut und seither mehrfach renoviert und erweitert, zuletzt 2020.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Laufend modernisiert. Die BCF-Arena in Freiburg gehört inzwischen zu den modernsten Eishockey-Stadien in der Schweiz. Bildquelle: Fribourg-Gottéron. 1 / 2 Legende: Laufend modernisiert Die BCF-Arena in Freiburg gehört inzwischen zu den modernsten Eishockey-Stadien in der Schweiz. Fribourg-Gottéron

Bild 2 von 2. Schauplatz des diesjährigen Playoff-Finals der National League. Das Stadion von Fribourg-Gottéron. Bildquelle: Fribourg-Gottéron. 2 / 2 Legende: Schauplatz des diesjährigen Playoff-Finals der National League Das Stadion von Fribourg-Gottéron. Fribourg-Gottéron Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In Freiburg wird heuer die Gruppe B ausgespielt, zudem finden in der Saanestadt zwei Viertelfinals statt. Im «normalen» Spielbetrieb hat die Arena von Gottéron Platz für knapp 9'400 Fans, für die WM plant das OK mit einer Kapazität von 7'500 Plätzen.

Eishockey-WM 2026