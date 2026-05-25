Die Schweiz hat an der Heim-WM bisher begeistert. Mit dem Finnland-Spiel am Dienstag beginnt die Woche der Wahrheit.

Nach einem komplett freien Tag am Sonntag hat die Nati am Pfingstmontag die Vorbereitung auf das letzte WM-Gruppenspiel gegen Finnland aufgenommen. Die Mannschaft von Jan Cadieux absolvierte am Nachmittag eine knapp 60-minütige, intensive Trainingseinheit. Alle 25 Kader-Spieler konnten mittun.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das letzte WM-Vorrundenspiel der Schweiz gegen Finnland am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Puck-Drop ist um 20:20 Uhr. Auf Radio SRF 3 gibt es bei allen Schweizer Spielen regelmässige Liveschaltungen.

Pius Suter lief allerdings als einziger Akteur in einem schwarzen Trikot auf, was darauf hindeutet, dass der Stürmer nach seiner gegen Deutschland erlittenen Verletzung noch nicht wieder vollständig genesen ist. «Wir müssen bei ihm von Tag zu Tag schauen. Doch wir hoffen, dass Pius in den nächsten Tagen wieder spielen kann, er ist ein sehr wichtiger Teil unserer Mannschaft», so Cadieux im Interview.

Thürkauf verdrängt Rochette

Mit Ausnahme von Suter, der bereits die letzten drei Partien verpasste, sind alle Spieler für das Duell mit Finnland einsatzbereit. Der bisherige Turnierverlauf lieferte dem Nati-Coach kaum Gründe, in der Aufstellung grössere Änderungen vorzunehmen. Am Samstag gegen Ungarn stellte Cadieux Calvin Thürkauf im Verlauf des Spiels an die Seite des ZSC-Duos Sven Andrighetto und Denis Malgin. An dieser Rotation wird festgehalten, was zur Folge hat, dass Théo Rochette für den Moment «nur» noch die Rolle als 13. Stürmer bleibt.

Ein Fragezeichen steht noch hinter der Goalie-Wahl. Diesbezüglich, auch im Hinblick auf die K.o.-Phase, wollte Cadieux nicht zu viel verraten: «Wir haben einen genauen Plan. Aber die Situation kann sich jeden Tag verändern.» Reto Berra war im Training am Montag der erste der drei Torhüter, der vom Eis ging. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass der Freiburger Meistergoalie am Dienstag zwischen den Pfosten stehen wird.

Mögliches Schweizer Line-up gegen Finnland Box aufklappen Box zuklappen Sturm:

Biasca – Hischier – Meier

Malgin – Thürkauf – Andrighetto

Niederreiter – Baechler – Bertschy

Riat – Jäger – Knak

Rochette (13. Stürmer) Verteidigung:

Josi – Egli

Berni – Moser

Marti – Kukan

Jung Goalie:

Berra

Finnland als Standortbestimmung

Die Ausgangslage vor dem Duell mit den Finnen könnte klarer nicht sein. Wer gewinnt, egal ob nach 60 Minuten oder Verlängerung/Penaltyschiessen, sichert sich Platz 1 in der Gruppe A. Sowohl die Nati als auch «Suomi» haben nach sechs Partien das Punktemaximum auf dem Konto und wurden bisher nicht ernsthaft gefordert. Die Schweiz musste einzig im Auftaktspiel gegen die USA ein paar bange Minuten überstehen, Finnland gar nicht.

Bei Nino Niederreiter ist die Rede von einem «harten Test». Für den Winnipeg-Stürmer ist klar, dass die Finnen eine andere Hausnummer sind als die bisherigen Gegner, welche man teilweise vorführen konnte: «Wir haben viele schöne Tore erzielen können. Aber ab jetzt ist Geradlinigkeit gefragt. Jetzt müssen wir die ‹harten›, ‹dreckigen› Tore schiessen», meint Niederreiter.

Nicht auf Gruppe B schauen

Sowohl die Schweiz als auch Finnland haben das Viertelfinal-Ticket längst gelöst. Welcher Gegner in der Runde der letzten 8 warten wird, ist vor dem letzten Spieltag aber noch sehr offen. Einzig Kanada als Sieger der Gruppe B kommt für den Erst- und Zweitplatzierten der Gruppe A als Viertelfinal-Gegner nicht mehr in Frage. Möglich sind noch Norwegen, Tschechien, die Slowakei und Schweden.

Was in Freiburg passiert, interessiert die Schweizer aktuell jedoch höchstens am Rande. Für die Nati geht es gegen Finnland darum, sich ein gutes Gefühl für die K.o.-Phase zu holen und die Euphorie-Welle im Land weiter zu reiten. «Dieses Spiel ist extrem wichtig für uns. Wir wollen den Gruppensieg», bekräftigt der bisherige Schweizer Topskorer Sven Andrighetto.

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