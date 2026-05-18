Die Schweiz fegt Deutschland an der Heim-WM in Zürich mit 6:1 vom Eis und feiert den 3. Vollerfolg im 3. Spiel.

Nach einem genialen Unterzahltor in der 26. Minute ist eine völlig losgelöste Nati im Mitteldrittel nicht mehr aufzuhalten.

Am Dienstag pausiert die Schweiz, ehe am Mittwoch um 16:20 Uhr das Duell mit Österreich ansteht.

Bereits das Mitteldrittel der Schweiz gegen Lettland am Samstag war sehr gut gewesen. Dasjenige gegen Deutschland war aber tatsächlich noch besser. Und dabei waren es die Deutschen gewesen, welche in der 26. Minute um ein Haar das Skore eröffnet hätten. Doch Lausanne-Söldner Dominik Kahun traf in Überzahl nur den Aussenpfosten.

Demontage in fünf Akten

26 Sekunden später brachen in der Swiss Life Arena ein erstes Mal alle Dämme. Die Schweizer lancierten im Boxplay einen Konter. Roman Josi legte zurück auf Nico Hischier und dieser fand Denis Malgin, welcher die hübsche Kombination zum Shorthander veredelte.

Während die bis dahin ebenbürtigen Deutschen nach dem 0:1 in Schockstarre verfielen, platzte bei der Nati der Knoten endgültig. Bis zur zweiten Sirene erzielten die völlig losgelösten Schützlinge von Trainer Jan Cadieux vier weitere Treffer – einer schöner als der andere:

29. Minute: Kai Wissmann vertändelt als letzter Mann im eigenen Drittel den Puck. Malgin sagt danke, spielt einen Doppelpass mit Meier und als alle den Schuss erwarten, legt Malgin auf für den heranbrausenden Andrighetto, der freie Schussbahn hat und auf 2:0 erhöht.

Kai Wissmann vertändelt als letzter Mann im eigenen Drittel den Puck. Malgin sagt danke, spielt einen Doppelpass mit Meier und als alle den Schuss erwarten, legt Malgin auf für den heranbrausenden Andrighetto, der freie Schussbahn hat und auf 2:0 erhöht. 30. Minute: Nur 35 Sekunden später klingelt es ein 3. Mal. Sven Jung bringt die Scheibe vor das Tor, dort stochert Nino Niederreiter erfolgreich nach. Mit letztem Effort legt der NHL-Stürmer den Puck im Fallen noch rüber zu Christoph Bertschy. Der frischgebackene Schweizer Meister findet die Lücke bei Goalie Jonas Stettmer in der nahen Ecke – 3:0.

38. Minute: Inzwischen funktioniert bei den Schweizern alles. Josi kann im Powerplay nur mit einem Foul gestoppt werden. Weil die Scheibe aber im Besitz der Schweiz bleibt, geht das Spiel vorerst weiter. Meier übernimmt und findet mit einem schönen Backhandpass Hischier, der zentral im Slot abzieht und die Scheibe per Direktschuss in der linken oberen Ecke versenkt – 4:0.

Inzwischen funktioniert bei den Schweizern alles. Josi kann im Powerplay nur mit einem Foul gestoppt werden. Weil die Scheibe aber im Besitz der Schweiz bleibt, geht das Spiel vorerst weiter. Meier übernimmt und findet mit einem schönen Backhandpass Hischier, der zentral im Slot abzieht und die Scheibe per Direktschuss in der linken oberen Ecke versenkt – 4:0. 39. Minute: Keine Zeigerumdrehung später macht es Josi alleine. Erneut in Überzahl verzögert der Nashville-Captain zuerst geschickt, ehe er den Puck zum 5:0 in die Maschen jagt.

Ehrentor durch Tiffels

Nach 40 Minuten war die Messe in Zürich gelesen. Die Nati sorgte aber noch für eine Zugabe. In der 46. Minute netzte Andrighetto noch ein zweites Mal ein und machte das halbe Dutzend voll. Immerhin war es Deutschland, das den Schlusspunkt in einem denkwürdigen Nachbarschaftsduell setzte. Frederik Tiffels gelang in der 56. Minute nach schöner Vorarbeit von Lukas Reichel noch das Ehrentor.

Während die bereits vor dem Spiel gegen die Schweiz angezählte DEB-Auswahl nach drei Partien weiter ohne Punkte dasteht, wandern bei der Nati die Punkte 7 bis 9 auf das Konto.

So geht's weiter

Am Dienstag kommt die Schweiz zu ihrem zweiten spielfreien Tag. Bereits am Mittwoch steht dann das nächste «Derby» an. Gegner ist um 16:20 Uhr das bisher ebenfalls makellose Österreich.

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