Im Spitzenkampf der Gruppe B muss Gastgeber Finnland gegen Schweden die erste Niederlage hinnehmen (2:3 n.P.).

Nach dem Überraschungssieg gegen Tschechien holt eine 3:5-Niederlage gegen Norwegen die Österreicher zurück auf den Boden der Tatsachen.

Italien muss sich in der «Schweizer Gruppe» gegen Frankreich noch die Butter vom Brot nehmen lassen und verpasst den ersten Sieg an dieser WM.

Die Schweiz feiert gegen die Slowakei wiederum den 4. Erfolg im 4. Spiel.

Gruppe B

Finnland – Schweden 2:3 n.P. – Finnland hat das Prestigeduell gegen den ewigen Rivalen Schweden verloren und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Der Olympiasieger unterlag Schweden in Tampere nach Penaltys. Emil Bemström avancierte als einziger treffsicherer Akteur im Shootout zum Matchwinner. Die schwedische Führung durch Adam Larsson (12.) hatten Mikko Lehtonen (24.) und Genfs Sami Vatanen (26.) im Mitteldrittel gedreht. Joel Kellman (47.) rettete die «Blau-Gelben» in die Verlängerung.

Norwegen - Österreich 5:3 – Einen Tag nach dem Überraschungserfolg gegen Tschechien (2:1 n.P.) hat Österreich im Kampf gegen den Abstieg einen Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team mit dem Schweizer Trainergespann Roger Bader/Arno Del Curto verkürzte gegen Norwegen zwar knapp 4 Minuten vor Schluss auf 3:4. Ein Empty-Netter von Martin Ronnild besiegelte aber kurz vor Schluss die Niederlage. Alle drei Tore der Österreicher fielen in Überzahl.

Gruppe A

Frankreich – Italien 2:1 n.V. – Italien hat an der WM in Finnland im 4. Gruppenspiel den 1. Sieg knapp verpasst. Bis zur 66 Sekunden vor Schluss lagen die Italiener in der Helsinki Ice Hall in Führung, ehe Sacha Treille bei sechs gegen fünf der Ausgleich gelang. In der Verlängerung benötigten die Franzosen nur 64 Sekunden, um den Siegtreffer zu erzielen. Hugo Gallet traf nach Vorarbeit von Lausannes Tim Bozon zum 2:1. Das noch sieglose Italien wird wie Kasachstan zunehmend zum Abstiegskandidaten. Das für Russland nachgerückte Frankreich hat sich den Verbleib in der Top-Division hingegen so gut wie gesichert.Mit nunmehr 5 Punkten müsste viel passieren, dass die Franzosen noch absteigen.