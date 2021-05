An der Eishockey-WM in Riga fahren Tschechien (gegen Grossbritannien) und die Slowakei (gegen Dänemark) in der Gruppe A Siege ein.

Die Schweiz unterliegt Russland trotz guter Leistung 1:4.

Finnland steht dank dem 2:1 gegen Deutschland als erster Viertelfinal-Teilnehmer fest.

Die USA schlagen Norwegen mit demselben Resultat.

Gruppe A:

Slowakei - Dänemark 2:0: Die Slowakei schliesst dank einem 2:0-Sieg gegen Dänemark wieder zu Leader Russland auf. Auf Tore musste man in der Partie indes lange warten. Erst in der 48. Minute brach Peter Cehlarik den Bann und traf zur Führung. 5 Minuten später doppelte die Slowakei in der Person von Adam Janosik nach.

Tschechien - Grossbritannien 6:1: Dank einem lockeren Pflichtsieg gegen Grossbritannien bleibt Tschechien in der «Schweizer» Gruppe A auf Viertelfinal-Kurs und schiebt sich auf Platz 4. Zur Spielhälfte führten die Tschechen bereits 4:0 und liessen in der Folge nichts mehr anbrennen. Insgesamt liessen sich 7 verschiedene Spieler in die Skorerliste eintragen.

Gruppe B

Deutschland - Finnland 1:2: Deutschland kassierte nach 3 Siegen zum WM-Start die 2. Niederlage in Folge. Gegen Finnland unterlagen die Olympia-Zweiten von 2018 1:2. Das Game-Winning-Goal für den amtierenden Weltmeister erzielte Arttu Ruotsalainen in der 52. Minute. Finnland steht in der Gruppe B mit 13 Punkten aus 5 Spielen als erster Viertelfinalteilnehmer fest.

Norwegen - USA 1:2: Die USA kamen im 5. Gruppenspiel zum 4. Sieg. Gegen Norwegen wurden die Amerikaner ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen 2:1. Weil den Skandinaviern in der 56. Minute der Anschlusstreffer gelang, musste die USA aber bis zum Ende um die 3 Punkte zittern. Norwegen hat mit nur 5 Punkten aus 6 Spielen keine Chance mehr auf die Viertelfinalqualifikation.

Italien - Kasachstan 3:11: Der starke Aufsteiger Kasachstan hat an der WM für das nächste Ausrufezeichen gesorgt. Das Team aus der ehemaligen Sowjetrepublik feierte mit 11:3 gegen Italien seinen 4. Sieg im 6. Spiel und zog in der Gruppe B mit 10 Punkten an Deutschland vorbei und belegt vorübergehend Rang 3. Alleine im letzten Drittel (2:8) fielen insgesamt 10 Tore.