Grossbritannien kassiert gegen Lettland trotz 3:1-Führung eine 3:4-Niederlage.

Nun kommt es gegen Österreich zum Abstiegs-Showdown.

Deutschland schlägt Kasachstan mit Mühe 5:4, Schweden kommt in der Gruppe B zu einem deutlichen 7:1-Sieg über Norwegen.

Die Schweiz gewinnt gegen Frankreich 5:2 und wahrt die weisse Weste.

Gruppe B

Schweden – Norwegen 7:1 – Im Duell der beiden skandinavischen Mannschaften setzte Schweden zu einer veritablen Gala an und liess den Norwegern nicht den Hauch einer Chance. Jacob Peterson (2 Tore, 1 Assist) sowie William Nylander (1 Tor, 2 Assists) waren in den Reihen der «Tre Kronor» die fleissigsten Punktesammler. Schweden liegt eine Runde vor Ende der Gruppenphase mit 15 Punkten auf dem 2. Rang der Gruppe B – Erzrivale Finnland (16 Punkte) ist die Tabellenspitze damit noch nicht sicher.

Grossbritannien – Lettland 3:4 – Grossbritannien bleibt an der WM in Finnland ohne Sieg. Dabei haben die Briten gegen Lettland lange an 3 Punkten geschnuppert. Der Aussenseiter führte nach 27 Minuten mit 3:1 – am Ende stand Grossbritannien aber doch mit leeren Händen da. Janis Jaks brachte die Letten noch im Mitteldrittel heran. Im Schlussabschnitt drehten Rihards Bukarts (52.) und Andris Dzerins (54.) die Partie mit 2 Powerplay-Treffern. Somit kommt es am Montag zum Showdown gegen Österreich: Grossbritannien braucht einen Sieg nach 60 Minuten, um den Abstieg zu verhindern.

02:59 Video Zusammenfassung Grossbritannien – Lettland Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 59 Sekunden.

Gruppe A

Kasachstan – Deutschland 4:5 – Kasachstan zeigte einen weiteren aufopferungsvollen Auftritt, ging aber erneut leer aus. Die Kasachen lagen gegen Deutschland zweimal in Führung, machten einen zwischenzeitlichen 2:4-Rückstand wett und standen am Ende aber auch nach dem 6. Auftritt in Finnland ohne Punkte da. Dies, weil Yasin Ehliz die Deutschen in der 48. Minute zum Sieg schoss. Am Montag kommt es für Kasachstan zum Entscheidungsspiel im Kampf um den Klassenerhalt gegen Italien (1 Punkt).

03:41 Video Zusammenfassung Kasachstan – Deutschland Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 41 Sekunden.