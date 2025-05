Die USA stehen an der Eishockey-WM dank eines 5:2-Siegs über Finnland im Halbfinal.

Schweden revanchiert sich mit einem 5:2 bei Tschechien für die Halbfinal-Niederlage im letzten Jahr.

Dänemark schaltet sensationell Kanada aus (2:1) und trifft im Halbfinal auf die Schweiz.

Die Schweizer Nati lässt Österreich keine Chance und gewinnt gleich mit 6:0. USA - Finnland 5:2: Der Traum vom ersten WM-Titel für die USA seit 1960 lebt weiter. Die Equipe von Coach Ryan Warsofsky bezwang Finnland in Stockholm mit 5:2. Die Partie glich einer Achterbahnfahrt: Nachdem die USA durch Conor Garland in Führung gegangen waren (5.), drehte «Suomi» das Geschehen bis zur Spielmitte: Eeli Tolvanen (13.) und Patrik Puistola (28.) reüssierten. Dies wiederum liessen die USA nicht auf sich sitzen. Innert 69 Sekunden stellten Zeev Buium (35.) und Garland (37.) – mit seinem zweiten Tor des Nachmittags – das Spiel erneut auf den Kopf. Eine weitere finnische Wende blieb aus; stattdessen machten Shane Pinto (46.) und Clayton Keller (56.) den Deckel drauf.

Schweden - Tschechien 5:2: Im vergangenen Jahr hatten die Tschechen auf dem Weg zum Titel zu Hause die schwedischen Titelträume im Halbfinal (7:3) platzen lassen. Deshalb sann Co-Gastgeber Schweden im Viertelfinal auf Rache mit Tschechien und legte dementsprechend los: In Überzahl eröffnete Leo Carlsson (13.) das Skore, ehe Lucas Raymond mit einer Doublette (17./20.) für die hohe Pausenführung sorgte. Roman Cervenkas 1:3 in doppelter Überzahl (24.) war nur ein tschechisches Strohfeuer, Schweden stellte den 3-Tore-Vorsprung noch im 2. Abschnitt wieder her. Im Schlussdrittel verkürzte Tschechien nochmals, eine heisse Schlussphase wurde aber durch Filip Forsbergs Empty-Netter (56.) zunichtegemacht. In der Runde der letzten Vier kommt es in Stockholm zum Duell mit den USA.

Eishockey-WM