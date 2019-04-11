Während der 2026 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft führt SRF bei den Vorrunden-Spielen mit Schweizer Beteiligung sowie bei den Viertel-/Halbfinals und den Finalspielen einen Zuschauer-Wettbewerb durch. Mitmachen lohnt sich, es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Teilnahmemöglichkeiten - nur während den Live-Übertragungen bei den Vorrunden-Spielen mit Schweizer Beteiligung, den Viertel-/Halbfinals und den Finals:

Per Anruf auf: 0901 55 66 00 (CHF1.20/Anruf)

oder über das Gratis-Teilnahmeformular

Tagespreise:

ein Gutschein für das Malbuner-Sortiment im Wert von CHF 1'000.-

CHF 1'000.- auf ein Konto von PostFinance

Hauptpreis – Verlosung beim Finalspiel vom 31.5.2026:

Ein Flug-Voucher im Wert von CHF 10'000.- von SWISS

Gewinnerinnen und Gewinner

Werden jeweils nach dem Spiel auf dieser Seite publiziert und bis Mitte/Ende Juni zwecks Preisübergabe von den Preissponsoren kontaktiert.

Datum Gewinnerinnen und Gewinner Tagespreise 15. Mai Vorname Name, Ort (Malbuner-Gutschein) / Vorname Name, Ort (PostFinance-Konto)

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeschluss ist jeweils zehn Minuten nach Anpfiff des Schluss-Drittels – in der Vorrunde beim Spiel der Schweizer Mannschaft, ab Vierteilfinal beim letzten Spiel des Tages. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Zufallsprinzip in einem ordentlichen Ziehungsverfahren mit gleichen Gewinnchancen unter allen regulär per Anruf und Gratis-Internetformular eingegangenen Teilnahmen ermittelt. Der Hauptpreis wird am Ende der WM unter sämtlichen Teilnahmen ermittelt. Kann eine Gewinnerin oder ein Gewinner nicht innert nützlicher Frist kontaktiert werden, bleibt eine erneute Ziehung vorbehalten. Mitarbeitende von SRF, RTS und RSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Teilnahme von Minderjährigen setzt das Einverständnis der gesetzlichen Vertreter voraus. Unberechtigte oder durch systematische Manipulation oder unfaire Mittel erzeugte Teilnahmen, werden von der Verlosung ausgeschlossen. Naturalpreise sind nicht in bar eintauschbar. Bei Naturalgewinnen, die den Wert von CHF 1000 (Hauptpreis) übersteigen, ist vor der Gewinnübergabe eine Wohnsitzbestätigung der Gewinnerin oder des Gewinners erforderlich. Erst wenn die Wohnsitzbestätigung vorliegt, kann der Gewinn überreicht werden. Der Gewinn ist in der persönlichen Steuererklärung zu deklarieren. Alle Gewinnerinnen und Gewinner werden nach Möglichkeit am TV und im Internet bekanntgegeben, und persönlich benachrichtigt. Die Preise bleiben bis zur Übergabe an die Gewinnerinnen und Gewinner im Besitz der Preisgeber. Daten von Teilnehmenden werden nur für die Durchführung dieses Wettbewerbs verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Kontaktadressen der Gewinnerinnen und Gewinner werden zum Zwecke der Preisübergabe den Preis-Sponsoren mitgeteilt. Es gilt die Datenschutzerklärung der SRG. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. SRF behält sich vor die Teilnahmebedingungen jederzeit anzupassen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.