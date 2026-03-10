Der EV Zug und der SC Bern kämpfen nach souveränen 3:0-Erfolgen im Halbfinal um den Meistertitel im Frauen-Eishockey.

Legende: Gewohnte Pose 7 Tore konnten die Zugerinnen vor Heimpublikum bejubeln. Keystone/Urs Flüeler

Im Final der Women's League kommt es zum gleichen Duell wie vor einem Jahr. Zug und Bern, die beiden dominierenden Teams der Regular Season, liessen in ihren Halbfinal-Duellen jeweils nichts anbrennen und entschieden die Best-of-5-Serien mit 3:0 für sich.

Quali-Sieger EVZ machte den 2. Finaleinzug im 2. Jahr nach dem Aufstieg mit einem 7:2 gegen Fribourg-Gottéron perfekt. Dabei konnten sich 6 verschiedene Spielerinnen als Torschützinnen feiern lassen. Einzig Olympiabronze-Gewinnerin Ivana Wey, die die letzten beiden Treffer erzielte, zeichnete als Doppeltorschützin verantwortlich.

In der anderen Halbfinal-Begegnung hatte der SCB fast noch weniger Probleme. Gegen Ambri-Piotta siegten die Meisterinnen aus Bern vor eigenem Anhang mit 6:1. Dabei konnten sie locker verkraften, dass sie ihren 1. Gegentreffer in den Playoffs hatten hinnehmen müssen.

Im Final sind die Zentralschweizerinnen trotz der 0:3-Pleite vor einem Jahr die Favoritinnen. In dieser Saison gewannen sie in der Qualifikation 3 von 4 Duellen – darunter mit 7:0 und 8:2.

