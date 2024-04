Der FC Thun kann das Rennen um den direkten Aufstieg in die Super League spannend halten. Die Berner Oberländer gewannen zu Hause gegen den Leader FC Sion mit 1:0. Die Walliser liegen damit nur noch einen Verlustpunkt vor dem FC Thun, der wiederum nicht mehr von Platz 2 zu verdrängen ist.

Dieser Spitzenkampf wurde durch lediglich einen Treffer entschieden. Thuns Eigengewächs Daniel Dos Santos erzielte ihn, nachdem er in der 30. Minute Katz und Maus gespielt hatte mit der Sittener Verteidigung. Sion-Goalie Timothy Fayulu war schliesslich ohne Chance bei Dos Santos' Schlenzer aus dem Fussgelenk.

00:33 Video Dos Santos mit einer wunderbaren Einzelleistung Aus Sport-Clip vom 22.04.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Dominante Gäste

Schmeichelhaft ist dieser Sieg im Spitzenkampf dennoch für den FC Thun, denn Dos Santos’ Treffer war der einzige Schuss der Gastgeber auf Fayulus Tor. Die Sittener hatten zwar auch nur deren zwei auf das Thuner Tor, aber auch sonst noch die eine oder andere Topchance zu verzeichnen. Dos Santos’ Treffer fiel in eine dominante Sittener Phase. Kurz zuvor hatte Théo Bouchlarhem aus aussichtsreicher Position über den Ball gesäbelt (24.) und eine Minute später rettete Mateo Matic im 1-gegen-1 mit Dejan Sorgic.

In der 2. Halbzeit zog sich die Mannschaft von Mauro Lustrinelli je länger je mehr zurück und lauerte auf Konter. Der FC Sion hatte zwar mehr Ballbesitz und diverse Abschlüsse, konnte dem Tor von Matic aber nur äusserst selten gefährlich werden. Auf der Gegenseite vergab Marc Gutbub den besten Konter des Heimteams (89.) etwas überhastet.

Schliessen 02:06 Video Lustrinelli: «Heute ist unser Plan wirklich aufgegangen» Aus Sport-Clip vom 22.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 6 Sekunden. 00:57 Video Bürki: «Wir hatten einen Matchplan – und der ging auf» Aus Sport-Clip vom 22.04.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Offenes Aufstiegsrennen

Thun bleibt somit der Angstgegner des FC Sion, holte in dieser Saison 10 von möglichen 12 Punkten gegen das Team von Trainer Didier Tholot. Am nächsten Samstag gastiert der FC Thun in Nyon und könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Sittener herankommen. Diese wiederum bestreiten am Samstagabend im heimischen Tourbillon den Cup-Halbfinal gegen den FC Lugano (20:30 Uhr, live auf SRF zwei).