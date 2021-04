Die Grasshoppers büssen in der 27. Runde der Challenge League einiges von ihrem komfortablen Vorsprung ein.

GC verlor am Samstagabend daheim gegen den wiedererstarkten Absteiger Neuchâtel Xamax 1:4. Louis Mafouta erzielte im Letzigrund die ersten 3 Tore, eines davon per Foulpenalty. Mit nunmehr 13 Toren ist der Stürmer aus der Zentralafrikanischen Republik der zweitbeste Torschütze der Liga. Nur Schaffhausens Uruguayer Rodrigo Pollero hat noch ein Tor mehr erzielt. Der Treffer der Hoppers in der 90. Minute war ein klassisches Ehrentor.

Lange schien es, als könnte der FC Thun im Heimspiel gegen Wil den Ausrutscher der Hoppers nicht nutzen. Aber nach einer torlosen ersten Halbzeit setzte sich die Mannschaft von Trainer Carlos Bernegger 3:1 durch. Vor dem letzten Viertel der Meisterschaft beträgt die Differenz zwischen GC und Thun nur 4 Punkte.