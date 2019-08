In einem animierten Spiel auf dem Brügglifeld schlug GC den FC Aarau mit 2:1. Mit diesem erfolgreichen Härtetest vor 7650 Zuschauern verlängerte das Team von Uli Forte seinen starken Saisonstart. Nach 3 Runden hat es die volle Ausbeute von 9 Punkten auf dem Konto.

Im Duell zwischen dem Fast-Aufsteiger aus dem Rüebliland und dem Absteiger in die Challenge League waren die Platzherren ebenbürtig, nicht aber vom Wettkampfglück begünstigt.

Partie mit vielen Aufregern

Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Marko Basic (50.) die Zürcher im Anschluss an einen Corner per Kopf in Führung. Es war dies das erste Mal in der noch jungen Saison, dass der FC Aarau in Rückstand geraten war. GC-Zuzug Nassim Ben Khalifa (62.) doppelte kurze Zeit später ebenfalls nach einer Standard-Situation nach.

Elsad Zverotic sorgte für den prompten Anschlusstreffer. Fortan drückten die Aarauer auf den Ausgleich, rannten aber vergeblich an. Die Partie bot nebst den 3 Goals weitere 3 Aluminiumtreffer und 2 aberkannte Tore.