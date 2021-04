GC kommt mit blauem Auge davon – Aarau blamiert sich in Wil

Die Grasshoppers sind auch in der Schlussphase der Meisterschaft für eine negative Überraschung gut. Wenige Tage vor dem Challenge-League-Spitzenspiel gegen Thun spielt der Leader in Chiasso nur 2:2.

Das Schlusslicht lag bis wenige Sekunden vor Schluss sogar auf Siegkurs. Erst in der 94. Minute gelang dem eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Petar Pusic das 2:2 für die Zürcher, die schon früh durch einen Penalty von Leo Bonatini 1:0 in Führung gegangen waren. Chiasso schaffte bis in die 82. Minute die Wende.

Für die Grasshoppers ist der Punktverlust ärgerlich. Anstatt mit 6 Zählern Reserve empfangen sie den ersten Verfolger Thun am Freitag nur mit 4 Punkten Vorsprung. Die Berner Oberländer hatten am Montag ihre Pflicht mit dem 2:1 auswärts gegen Winterthur erfüllt.

Wiler Schützenfest gegen Aarau

Komplett neben den Schuhen war der FC Aarau in Wil. Der Cup-Halbfinalist unterlag mit 0:7 und musste nicht nur Thun davonziehen lassen, sondern auch Lausanne-Ouchy (2:1 gegen Schaffhausen) den 3. Platz überlassen.