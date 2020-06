Die Grasshoppers gewinnen gegen Tabellenführer Lausanne-Sport verdient mit 3:1.

Dank diesem Sieg überholt GC Vaduz wieder und liegt vorübergehend auf dem Barrage-Platz.

Für Lausanne ist es die 1. Niederlage in der Challenge League seit dem 8. Dezember.

Bereits in der 1. Halbzeit riss das Team von Trainer Zoltan Kadar das Spieldiktat an sich und kam durch Nassim Ben Khalifa (7./32.) und Giotto Morandi (35.) zu guten Möglichkeiten. Für den Führungstreffer zeichnete dann Andreas Wittwer in der 37. Minute verantwortlich, der nach einem GC-Freistoss herrlich aus der Distanz einnetzte.

Lausanne-Trainer Giorgio Contini schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu habe, präsentierte sich seine Mannschaft doch wie verwandelt. Die Waadtländer wurden für die Leistungssteigerung mit dem Ausgleichstreffer durch Aldin Turkes (51.) belohnt.

Doch der Aufschwung war nur von kurzer Dauer. 8 Minuten nach dem Ausgleich tat es Ben Khalifa Wittwer gleich und brachte das Heimteam mit einem Traumtor wieder in Führung. Mit einer kämpferischen Leistung verteidigten die Zürcher die Führung. Kurz vor Schluss machte Nikola Gjorgjev (86.) mit dem 3:1 alles klar.

Winterthur und Chiasso im Kriechgang

Der FC Winterthur wartet seit dem Corona-Neustart auf einen Sieg. In Wil kassierten die Zürcher (1:3) die 2. Niederlage seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebes.

Schlechter als der FCW ist nach der Corona-Pause nur Schlusslicht Chiasso aus den Startlöchern gekommen. Die Tessiner haben in den 3 Spielen seit dem Neustart noch überhaupt nicht gepunktet. Gegen Aarau setzte es eine 1:3-Niederlage ab.