Die Grasshoppers drehen gegen Wil einen 0:1-Rückstand in einen 4:1-Sieg.

Oliver Buff ist mit 2 Treffern der Mann des Spiels.

Weil Vaduz in Schaffhausen nur 2:2 spielt, rückt GC auf den Barrage-Platz vor.

Die «Hoppers» liegen nur noch 8 Punkte hinter der Leaderposition, da sich Lausanne-Sport und Stade-Lausanne-Ouchy 0:0-Unentschieden trennten.

Es war alles angerichtet für GC: Dank der Schützenhilfe aus Schaffhausen wussten die Grasshoppers, dass sie mit einem Sieg gegen Wil auf den 2. Tabellenrang vorstossen könnten.

Starke Moral der Hoppers

Die Begegnung im Letzigrund startete dann jedoch nicht wunschgemäss für die Zürcher. Erst verschoss Nassim Ben Khalifa einen Elfmeter (18.) und anschliessend brachte Julian Vonmoos den Gast aus Wil sogar mit 1:0 in Führung (28.).

Der Schweizer Rekordmeister reagierte auf den Rückstand und glich dank dem Treffer von Oliver Buff (39.) noch vor der Pause aus. In der 70. Minute war es erneut Buff, der mit seinem zweiten Tor die Weichen für den Heimsieg stellte. Nikola Gjorgjev (90+2.) und Mychell Chagas (90+5.) trafen in der Nachspielzeit und sicherten den «Hoppers» die drei Punkte.

Vaduz mit Kampfgeist zu einem 2:2-Remis

Der FC Vaduz spielte in Schaffhausen nur 2:2-Unentschieden, kann aber froh sein, in der Munotstadt zumindest einen Punkt gewonnen zu haben.

Veljko Vukasinovic (11. Minute) und Helios Sessolo (28.) brachten Schaffhausen früh mit 2:0 in Front. Noch bitterer wurde es für Vaduz, als Mittelfeldspieler Yago Gomes (34.) Gelb-Rot sah. Kurze Zeit später (37.) scheiterte Helios Sessolo mit einem Penalty an Vaduz-Goalie Benjamin Büchel.

Manuel Sutter machte es in der 44. Minute besser und erzielte per Elfmeter den Anschlusstreffer für Vaduz. In der 60. Minute konnten die Gäste durch Tunahan Cicek sogar noch den Ausgleich erzielen.

Lausanne patzt erneut

Leader Lausanne kommt nach dem Re-Start weiter nicht auf Touren. Die Waadtländer bleiben auch in der vierten Partie nach der Wiederaufnahme der Challenge League sieglos und haben nur noch 8 Punkte Vorsprung auf GC. Im Derby gegen Aufsteiger Stade Lausanne-Ouchy reichte es der Mannschaft von Giorgio Contini nur zu einem 0:0.

Herbe Klatsche für Aarau

Der letztjährige Barrage-Teilnehmer Aarau verlor gegen den FC Winterthur gleich mit 2:5. Bereits nach 45 Minuten lag die Mannschaft von Patrick Rahmen mit 1:5 in Rückstand.