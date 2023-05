Yverdon spielt nächste Saison in der Super League. Diese Vorstellung war vor 7 Jahren noch komplett unrealistisch.

3 Aufstiege in 6 Jahren

Yverdon Sport ist zurück in der höchsten Schweizer Spielklasse. Ab der kommenden Saison heissen die Gegner der Waadtländer Young Boys, Basel oder Servette. Daran wird man sich am Neuenburgersee erst gewöhnen müssen. Denn es ist noch nicht allzu lange her, da spielte man noch gegen Teams wie Lancy, Azzurri 90 oder Naters Oberwallis.

Von 2013 bis 2017 war die 1. Liga Classic – die vierthöchste Schweizer Spielklasse – das Zuhause von Yverdon. Im Sommer 2017 stieg man unter Trainer Anthony Braizat in die Promotion League auf. Doch es war schnell offensichtlich, dass diese Liga nur eine Durchgangsstation sein würde.

Legende: Super League, wir kommen! Nächste Saison wird Yverdon zum 2. Mal nach 2005/06 in der Super League dabei sein. Freshfocus/Urs Lindt

Von Aeby über Forte zu Schällibaum

Im 1. Jahr wurde Yverdon Dritter, im 2. Jahr Zweiter. Und als im 3. Jahr alles auf den Aufstieg in die Challenge League hindeutete, wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie Ende April 2020 abgebrochen. So mussten sich die Waadtländer ein weiteres Jahr gedulden, ehe sie im Sommer 2021 unter Coach Jean-Michel Aeby die nächste Promotion bejubeln konnten.

Legende: Aufstiegstrainer 24 Jahre nach seinem ehemaligen Teamkollegen Lucien Favre führte Marco Schällibaum Yverdon ebenfalls ins Oberhaus. Claudio De Capitani.

Saison Nummer 1 in der Challenge League schloss Yverdon unter Uli Forte – er hatte Aeby schon nach 3 Runden abgelöst – auf Rang 8 ab. Mit dem jetzigen Coach Marco Schällibaum nahmen die «Weiss-Grünen» die Spielzeit 2022/23 in Angriff. Diese sollte ein knappes Jahr später sensationell im 3. Aufstieg innert 6 Jahren gipfeln.

Der Aufstieg zum 75-Jahr-Jubiläum

Nun ist Yverdon Sport nach 17 Jahren zurück im Oberhaus – und dies zum insgesamt 4. Mal. 1993/94 konnte man sich nur eine Saison oben halten, von 1999 bis 2001 dann immerhin während 2 Spielzeiten. Das letzte Gastspiel 2005/06 war dann wieder nach einem Jahr zu Ende.

Die Feierlichkeiten in den kommenden Wochen dürften ausschweifend werden. Schliesslich gibt es nicht nur den Super-League-Aufstieg zu begiessen. Yverdon Sport begeht im Juli auch sein 75-jähriges Klub-Jubiläum.

Die Ära Favre und der Cupfinal 2001

Neben den 4 Aufstiegen in die NLA respektive die Super League hat Yverdon Sport auch ein Cup-Highlight vorzuweisen. Nach Siegen über unter anderem den FCZ und Erzrivale Lausanne-Sport qualifizierte sich Yverdon 2001 für den Cupfinal. Dort war dann aber Servette unter Trainer Lucien Favre zu stark und siegte im St. Jakob-Park mit 3:0.

Bild 1 / 4 Legende: Das Stade Municipal in Yverdon-les-Bains Das Fussballstadion – wunderschön am Neuenburgersee gelegen – ist die Heimstätte von Yverdon Sport. Freshfocus/Sven Thomann Bild 2 / 4 Legende: Blick auf die Gegentribüne Das 1960 eröffnete und 2019 renovierte Stadion verfügt über rund 4000 Sitzgelegenheiten und bietet total etwas mehr als 6000 Zuschauern Platz. Anfang Mai gegen Lausanne-Sport kamen 4400 Fans zum Spiel. Freshfocus/Sven Thomann Bild 3 / 4 Legende: Problem Beleuchtung Will Yverdon im Stade Municipal seine Super-League-Spiele bestreiten (und nicht ins ferne Tourbillon ausweichen müssen), muss bei der Beleuchtung nachgebessert werden. Freshfocus/Sven Thomann Bild 4 / 4 Legende: In die Jahre gekommen Trotz der Renovation vor vier Jahren ist im Stade Municipal nicht zu übersehen, dass hier schon lange kein Super-League-Fussball mehr gespielt worden ist. Freshfocus/Sven Thomann

Für Favre war dies ein spezieller Erfolg, hatte er doch von Januar 1997 bis 2000 sehr erfolgreich Yverdon trainiert. Während dieser Zeit gelang dem heute 65-jährigen Trainer-Fuchs nicht nur der Aufstieg in die NLA, sondern er erreichte in der Folgesaison mit Platz 5 auch die beste Klassierung der Waadtländer überhaupt in der höchsten Liga.

Über 20 Jahre nach der Ära Favre kehrt Yverdon nun unter Schällibaum, der mit Favre von 1987 bis 1991 zusammen bei Servette gespielt hat, ein weiteres Mal ins Schweizer Oberhaus zurück. Wie lange bleibt Yverdon dieses Mal?